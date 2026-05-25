Имеет китайский двигатель: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' нового российского реактивного БПЛА 'Герань-4'. Фото

Главное управление разведки обнародовало данные о новом российском реактивном ударном беспилотнике "Герань-4". Дрон получил новую конструкцию, два варианта китайских двигателей и способен летать со скоростью до 500 км/ч. Борт уже используют для атак по Украине.

В ГУР опубликовали интерактивную 3D-модель нового дрона, показали его составные части и иностранные компоненты, которые используют в производстве.

В разведке объяснили, что Россия начала создавать "Герань-4" из-за эффективной работы украинских дронов-перехватчиков. Новый реактивный беспилотник оккупанты используют как способ противодействия украинским системам перехвата.

Что известно об ударном дроне

В ГУР отметили, что при создании предыдущей реактивной версии беспилотника, "Герань-3", россияне использовали планер от бензиновой "Герань-2". Однако такая конструкция оказалась недостаточно прочной для полетов на больших скоростях и резких маневров с большой нагрузкой.

Поэтому для "Герань-4" создали новый отдельный планер с улучшенной аэродинамикой и усиленной конструкцией. В новом дроне крылья уже не отсоединяются от центроплана, как это было раньше. Также разработчики уменьшили количество технологических люков на корпусе, чтобы снизить сопротивление воздуха во время полета.

В разведке сообщили, что в "Герань-4" используют два типа китайских турбореактивных двигателей. Первый Telefly LX-WP-160 с тягой 160 кг или 1600 ньютонов, уже снят с производства. Второй – Telefly TF-TJ2000A с тягой 200 кгс или 1960 ньютонов. Такой двигатель ранее уже фиксировали в беспилотниках "Герань-5".

По информации ГУР, новый планер позволяет дрону активно маневрировать на скоростях от 300 до 400 км/ч. Усиленная конструкция также позволяет выдерживать значительные перегрузки во время полета.

"Герань-4" может развивать скорость до 500 км/ч и летать на высоте до 5 км. При этом размеры нового планера не изменились: длина "Герань-4" составляет 3,5 м, а размах крыльев 3 м.

В разведке также сообщили, что беспилотник может нести различные типы боевых частей. Речь идет об осколочно-фугасной или термобарической боевой части ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М весом 50 кг, а также увеличенной термобарической боевой части ТББЧ-90 весом 90 кг. Дальность полета дрона составляет до 450 км.

Однако бортовая система управления и электронная компонентная база нового беспилотника остались такими же, как и в предыдущих дронах.

По данным ГУР, первые испытательные пуски нового дрона проводились во время подготовки к серийному производству. Его страна-агрессор планирует завершить до января 2026 года. Испытания проходили с дронопорта "Приморск" в Орловской области, а также с территории бывшего Донецкого аэропорта. В мае оккупанты уже начали применять "Герань-4" для ударов по Украине.

