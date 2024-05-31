'Имеете право на самооборону': Нидерланды не против использования Украиной F-16 на территории России

Нидерланды не будут возражать, если Украина после получения истребителей F-16 захочет использовать их даже на территории России как средство самозащиты. Это подтвердила министр иностранных дел страны Ганке Брюйнс-Слот 31 мая.

Как передает "Радио Свобода", это произошло на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге. Накануне подобную позицию высказала Дания, указав, что она не новая, а является частью соглашения по передаче истребителей.

"Если у вас есть право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", – сказала глава нидерландского МИД.

Она добавила, что право на использование предоставленной Западом авиации над территорией России дает Украине статья 51 Устава ООН, которая декларирует право на самозащиту.

Перед этим подобные слова сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В его понимании украинские удары по России носят оборонительный характер: страна имеет право наносить их ради эффективной защиты собственной территории.

В целом на неформальной министерской встрече в Праге одновременно несколько стран официально заявили, что не против, чтобы Украина была новейшим западным вооружением по территории России. В частности, согласие на использование их оружия в таких ударах предоставила Германия.

В США тоже заявили, что позволяют Украине бить американским оружием по РФ, но с определенным ограничением. Вместе с тем некоторые СМИ написали, якобы Вашингтон ожидает, что ВСУ сделают это уже в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавляют так называемую коалицию F-16 для Украины. В настоящее время украинские пилоты и наземный технический персонал все еще проходят тренировки на истребителях за границей, но ожидается, что первые самолеты могут прибыть в страну летом 2024 года.

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