'Имеют определенную мотивацию': Романенко оценил, бросит ли Путин солдат КНДР на восток Украины

Командование страны-террориста России может привлечь северокорейских военных к боевым действиям на востоке Украины. Однако пока кремлевский диктатор Владимир Путин колеблется, ведь если войска КНДР появятся в Украине, то это уже будет не участие в "защите" территории РФ, а захватнические действия на территории другого государства.

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Кроме того, следует учитывать, что войска КНДР достаточно эффективны в бою и имеют определенную мотивацию. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, Путин может пойти на использование солдат из КНДР на востоке Украины. Романенко отметил, что сейчас северокорейских военных используют на Курщине не бригадами или дивизиями, а отдельными подразделениями. Несмотря на определенные проблемы с системой управления, военные КНДР могут быть достаточно эффективными в бою.

"У них очень хорошая подготовка, они знают советское и российское вооружение. Новое – это активное применение дронов, ведение боевых действий в условиях массового применения нашей артиллерии, но это их не останавливает. Там очень жесткая дисциплина. Они идут вперед, если кто падает, ему не помогают и не оказывают помощи. Подразделение продолжает выполнение задания, а за ними идут те, кто забирает раненых. Вот такой жесткий подход. Кроме того, у них есть определенная мотивация. Обеспечение этих солдат гораздо лучше, чем в КНДР", – заявил Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Путин уже провел испытания с войсками КНДР, сначала провел их подготовку, а затем применил в боевых действиях. Поэтому не стоит исключать, что в ближайшем будущем северокорейские военные появятся на других участках фронта.

"Но поскольку приоритет Кремля – реализация планов на восточном фронте в Украине, захват Донецкой и Луганской областей в административных пределах, использование окна возможностей – Путин может пойти на это. Но если войска КНДР появятся в Украине, то это уже не участие в защите территории РФ, а в захватнических действиях на территории другого государства", – отметил Романенко.

Ранее сообщалось, что военное руководство страны-террориста России может использовать северокорейских военных на востоке Украины. Враг может пойти на такой шаг из-за значительных потерь живой силы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР, российское командование ввело силы КНДР в состав сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ. Северокорейские солдаты уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины на Курщине.

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