'Инфильтрационные' группы и удары дронами: военный рассказал, что происходит на Славянском направлении

На Славянском направлении фронта российские оккупационные войска пытаются обрезать украинскую логистику. Для этого противник делает ставку на "инфильтрационные" группы и массированное применение БПЛА.

Армия РФ просачивается малыми пехотными подразделениями и наносит удары FPV-дронами в глубине тыла. Об этом рассказал командир подразделения БПЛА 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире "Суспільне. Студія" 24 января.

По его словам, из-за значительных потерь техники российские военные почти не применяют бронированные транспортные средства. Вместо этого враг продвигается малыми группами, которые пытаются подорвать блиндажи и занять позиции Сил обороны Украины. Такие атаки происходят круглосуточно, независимо от погодных условий.

"В принципе, противник пытается осуществлять постоянные штурмовые действия. Он достаточно активен с точки зрения попытки "инфильтрировать" пехоту на позиции Сил обороны, учитывая, что практически не удается ему осуществлять штурмовых действий с помощью техники. В основном это происходит силами беспилотных систем и пехота. Пехота, в основном, идет с ТМками (противотанковая мина – Ред.), пытается взорвать блиндажи, потом эти позиции занять. Очевидно, что активно применяются FPV-дроны, дроны разведки, а также дроны на оптоволокне", – рассказал военнослужащий.

В течение нескольких последних дней враг терроризирует близлежащие города, в частности Николаевку и Славянск, дронами. Они поражают гражданскую и военную технику.

Барна отметил, что "киллзона" серьезно расширилась. Под ударами оказываются железнодорожные пути, пути снабжения, районы передвижения техники и маршруты ротации личного состава. Для этого врагом используются FPV-дроны, "Шахеды", авиабомбы и мобильные группы, которые охотятся на транспорт Сил обороны, добавил Степан Барна.

"Мы также стараемся работать в направлении, скажем так, ограничения той логистики противника. На этом направлении надо работать, поскольку пока мы работаем по переднему краю с пехотой, противник фактически безнаказанно передвигается в тылу. Нам важно сегодня обратить внимание на проблему логистики оккупанта. Поскольку он слишком свободно себя чувствует в тылу, в так называемой хотя бы "килзоне" наша задача сделать все для того, чтобы ее ограничить, максимально уничтожить", – отметил командир подразделения БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россияне продвинулись вблизи населенных пунктов Свято-Покровское и Федоровка на Славянском направлении. На этом участке фронта, согласно сводкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, вражеская активность была значительно ниже, чем, например, на Лиманском или Покровском: в январе там фиксировались единичные атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!