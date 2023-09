'Инициатива в руках наших воинов': Зеленский показал мощные фото с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский показал новую серию мощных фото с фронта. Он заявил, что инициатива неизменно находится в руках наших воинов и именно героизм украинцев определит, как завершится война с Россией.

Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале Зеленского 16 сентября. На опубликованных кадрах зафиксированы моменты боевой работы украинских защитников (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

"Каждую неделю неизменно инициатива в руках наших воинов, за Украиной. Именно украинский героизм определяет, как эта война завершится. Мы должны все об этом помнить", – написал президент.

Напомним, накануне Зеленский рассказал, что отметил воинов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении.

Фото: Air Force of the Armed Forces of Ukraine, Slava Ratynski, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Yakiv Liashenko, Marian Kushnir, Diego Ibarra Sánchez, General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября Зеленский поблагодарил украинских воинов за борьбу с оккупантами и заявил о "весомом результате" на Бахмутском направлении. В частности, он отметил освобождение Андреевки и добавил, что активные боевые действия продолжаются в районах Курдюмовки и Клещиевки, а также возле Опытного и Водяного.

