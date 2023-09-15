"Спасибо за защиту Украины на Запорожском направлении": Зеленский отметил воинов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Эти защитники защищают Украину в Запорожском направлении.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он также опубликовал соответствующие снимки.
"Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, спасибо за защиту Украины на Запорожском направлении! Всем, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах. Каждому и каждой, кто постепенно, шаг за шагом освобождает украинскую землю", – отметил он.
Зеленский добавил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас находятся в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь.
"Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!" – резюмировал президент.
Напомним, Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Запорожье 15 августа наградил украинских военных, защищающих страну на Мелитопольском направлении. Глава государства также отметил их успехи в Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 15 августа президент посетил командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, который защищает страну на Мелитопольском направлении. Зеленский заслушал доклад командующего корпусом Сергея Перца, а также вручил воинам государственные награды.
– По итогам поездки он поблагодарил каждого, кто вносит свой вклад в оборону государственного суверенитета Украины, указав, что речь идет не только о военных, но и волонтерах и простых украинцах.
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