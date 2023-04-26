Интеграция в НАТО и выплата Россией репараций: в США представили проект резолюции о победе Украины в войне

25 апреля на Капитолийском холме члены Конгресса США торжественно представили проект резолюции "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". На официальном мероприятии присутствовал Виктор Ющенко.

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Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова. В частности, в проекте резолюции говорится, что политика США будет способствовать тому, чтобы Украина победила Россию и восстановила границы 1991 года.

Брифинг для печати провели председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Дж. Уилсон (Р), сопредседатель комиссии С. Коэн (Д), сопредседатель Украинского кокуса Конгресса М. Каптур (Д).

Мероприятие посетил третий президент Украины Виктор Ющенко вместе с супругой.

Так, в резолюции говорится, что Палата представителей США подтверждает: политика страны состоит в том, чтобы Украина победила Россию в войне и восстановила свои международно признанные границы в 1991 году.

Также в США считают, что мир на территории Украины после победы над захватчиком должен быть достигнут путем вступления Украины в НАТО и другие евроатлантические институты.

"Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать: а) выплату РФ репараций Украине; б) помощь мирового сообщества в восстановление Украины; в) привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну; г) восстановление справедливости для жертв преступлений, совершаемых РФ во время ее вторжения", – отмечает Оксана Маркарова.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров крайне скептически отнесся к решению США о запрете на выдачу американских виз представителям кремлевской пропаганды.

Ранее сообщалось, что Кличко в США обсудит помощь Украине на Саммите городов Северной и Южной Америки. Мероприятие пройдет в Денвере 26-28 апреля.

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