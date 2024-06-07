ИПСО на $15 млн: в ГУР предупредили, что Россия готовит новую информационную атаку против Украины

Спецслужбы государства-террориста России собрались устроить новую информационно-психологическую операцию против Украины. Она будет направлена на дискредитацию военного руководства нашего государства, в частности украинской военной разведки.

На такие пропагандистские мероприятия Кремль выделил $15 млн. Об этом 7 июня сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Отмечается, что российские агенты влияния уже получили указания организовать оплачиваемое изготовление соответствующих материалов и их распространение в медийном пространстве Украины и западных государств.

В первую очередь речь идет о ряде публикаций и "фильмов", в которых россияне планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

По данным специалистов, этой очередной информационной атакой страна-агрессор РФ стремится дискредитировать украинские боевые спецподразделения, их офицеров и сотрудников.

Также россияне решили блокировать работу ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Кремля. Кроме того, их ИПСО призвана спровоцировать возникновение в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

Ранее в ВСУ предупредили о том, что Россия приступила к реализации масштабной ИПСО для дискредитации военнослужащих из ТЦК и полицейских. В частности, на временно оккупированных территориях Украины активно снимают ролики с "конфликтами" между так называемыми сотрудниками ТЦК и полиции и якобы простыми гражданами.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из ключевых элементов масштабной российской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, является пропагандистская кампания о "потере легитимности" властями в Украине. Россияне распространяют информацию о том, что после 20 мая истекает срок полномочий президента Владимира Зеленского, однако это неправда.

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