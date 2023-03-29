Испания отправит в Украину первые шесть танков Leopard сразу после Пасхи: СМИ узнали подробности

Первые танки Leopard 2А4 Испания передаст украинской армии сразу после Пасхи, которую в этом году отмечают 16 апреля. Речь идет о шести единицах этой военной техники.

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Об этом в среду, 29 марта, сообщило издание El Pais со ссылкой на собственные источники. Как говорят собеседники журналистов, сейчас эти танки находятся на учениях в испанском городе Кордова.

Там на военном полигоне Серро Муриано технику "пристреливают" перед тем, как отправить на фронт в Украине. Как отмечается, шесть танков Leopard 2А4 уже прошли ремонт на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира (Севилья).

После полигона технику отправят в Польшу, а затем – в Украину.

23 марта в министерстве обороны Испании сообщили, что шесть "Леопардов" отправят Силам обороны Украины "до конца следующей недели". Боевые машины должны пройти окончательные огневые испытания в полевых условиях.

Глава испанского оборонного ведомства Маргарита Роблес посетила завод, где ремонтировали технику. Она сообщила, что вскоре туда прибудут для проверки и испытаний еще четыре танка Leopard, предназначенных для Украины.

Как известно, Португалия передала украинской армии три танка Leopard 2A6, они уже находятся в Украине. В стране заверили, что продолжат поддерживать наше государство в борьбе с полномасштабным вторжением РФ.

Также в Украину уже прибыли британские танки Challenger 2. Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании и вернулись домой вместе с боевыми машинами. Кроме того, ВСУ получили американские бронемашины Stryker, Cougar и немецкие БМП Marder.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила боевые танки Leopard 2, которые обещала нашему государству Норвегия в качестве военной помощи для борьбы с российским вторжением. Речь идет о восьми единицах этой военной техники.

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