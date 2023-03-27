Британские танки Challenger уже в Украине: Резников показал фото

В Украину прибыли британские танки Challenger 2. Украинские танкисты завершили обучение в Британии и вернулись домой вместе с боевыми машинами.

Видео дня

О получении Challenger 27 марта сообщил министр обороны Алексей Резников. Он также обнародовал фото с бронетехникой. По словам главы Минобороны, вместе с Challenger в Украину прибыли американские бронемашины Stryker, Cougar и немецкие БМП Marder – они поступят на вооружение в подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Сегодня имел в честь совместно с командующим ДШВ ВСУ Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях", – рассказал Резников.

Он добавил, что новая техника составит "добрую компанию своим "побратимам" на поле боя и вскоре оккупанты почувствуют на себе ее преимущества.

"После личного "пилотирования" Challenger'ом как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье. Итак, в сухом остатке: наш "военный зоопарк" расширяется. А к "боевым кошечкам" присоединился "слон". Именно так прозвали Challenger наши десантники", – отметил глава Минобороны.

По словам Резникова, год назад никто не мог подумать, что поддержка партнеров будет такой мощной, но сейчас все изменилось – Украина изменила мир.

Стойкость украинцев и мастерство нашей армии показали, что Украина победит, и мы уже побеждаем, отметил министр. Он напомнил, что "спецоперация" агрессора идет "по плану" – оккупанты роют окопы и пытаются укрепляться.

Украинцы прошли большой путь, и многое еще впереди. Все украинские города будут освобождены и мы выйдем на границы 1991 года, заверил Резников.

В понедельник стало известно, что военные Вооруженных сил Украины завершили обучение на Challenger 2 в Британии. Ожидается, что эти танки будут использованы в ходе контрнаступления ВСУ.

Как пишет The Guardian, британские инструкторы в течение нескольких недель обучали экипажи ВСУ.

"Мы все были очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут наиболее эффективно использовать Challenger 2 в предстоящих боях, защищая свою родину", – сказал руководитель учебной миссии лейтенант Джон Стоун.

В свою очередь минобороны Британии опубликовало документальный фильм о том, как украинские военные учились управлять танками Challenger 2. В ленте продолжительностью почти полчаса показывают, как танкисты в сопровождении переводчиков тренируются передвигаться по разным типам покрытия – асфальтированным дорогам, грунтам, усложненному рельефу и т.д.

Напомним, украинские военные отправились в Британию вскоре после того, как в январе премьер-министр Риши Сунак объявил, что Лондон передаст Украине 14 единиц Challenger 2. Позже, после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, Британия решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц.

Кроме того, Лондон поставит Украине 20 БТР Bulldog и 30 САУ AS-90.

Минобороны Британии считает Challenger 2 "ощутимым изменением возможностей" для ВСУ, заявив, что они станут для украинской армии одними из самых современных и совершенных артиллерийских систем в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Британия пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Они лучше пробивают современную броню.

– Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

– Минобороны Британии показало, как украинские танкисты тренируются на Challenger 2 в лесах, полях и даже на болотах.