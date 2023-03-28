Португалия передала Украине три танка Leopard2A6: подробности

В Украину прибыли три танка Leopard 2A6, переданные Португалией. В стране заверили, что продолжат поддерживать наше государство в борьбе против российского агрессора.

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Об этом сообщили в Twitter Минобороны Португалии. Решение о помощи украинской армии такой бронетехникой было объявлено еще 4 февраля.

"3 танка Leopard 2A6, подаренные Португалией, уже в Украине, доставлены, как определено нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России", – говорится в сообщении.

Ранее Португалия приняла решение войти в танковую коалицию, которая будет поставлять Украине современные боевые машины. На вооружении Португалии есть 37 танков Leopard 2, 12 из них полностью исправны.

Напомним: накануне в Украину прибыли британские танки Challenger 2. Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании и вернулись домой вместе с боевыми машинами. С Challenger в Украину прибыли американские бронемашины Stryker, Cougar и немецкие БМП Marder – они станут на вооружение в подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников испытал танк Challenger 2 и поблагодарил Великобританию за мощную военную помощь.

"Эти фантастические машины в скором времени приступят к своим боевым задачам", – отметил глава оборонного ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Украину прибыли боевые танки Leopard 2, которые обещала нашему государству Норвегия в качестве военной помощи для борьбы с российским вторжением. Речь идет о восьми единицах этой военной техники;

– также правительство Германии официально подтвердило передачу ВСУ 18 обещанных танков Leopard 2. Боевые машины уже доставлены в Украину.

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