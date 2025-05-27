Используют квадроциклы и мотоциклы: в ВСУ фиксируют попытки врага заходить малыми группами пехоты из Курской области

На территории Курской области оккупационные войска РФ имеют определенные накопления и пытаются расширить зону активных боевых действий, заходя в Украину малыми группами пехоты. Для передвижения враг использует квадроциклы и мотоциклы. Оккупанты пытаются зайти на украинскую территорию, накопить силы и закрепиться.

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О такой тактике противника рассказал представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона. По его словам, враг на этом направлении не чувствует себя спокойно.

"Мы фиксируем значительное уменьшение применения врагом FPV-дронов, беспилотных летательных аппаратов, но все равно они пытаются весь имеющийся арсенал вооружения применять", – сообщил спикер.

По его словам, прежде всего, это связано с ухудшением погодных условий, а также с тем, что украинские защитники наносят удары вглубь территории врага.

"Враг здесь спокойно не чувствует себя спокойно. Они здесь имеют накопления определенные на территории Курской области и расширяют зону активных боевых действий, пытаются заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться вглубь территории", – рассказал Мысник.

По его словам, оккупанты сейчас пытаются наносить комбинированные удары, применяя беспилотники различных систем и пехоту.

"Это в основном пехота на каких-то средствах передвижения: квадроциклы, мотоциклы, потому что именно тяжелая военная техника не может свободно здесь действовать, потому что мы своевременно ее идентифицируем и уничтожаем. Поэтому именно такая тактика реализации их численного преимущества. Пытаются пройти, накопиться и как-то зафиксироваться", – подытожил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA:

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Российские "военкоры" распространили фейк о якобы захвате Юнаковки. Силы обороны Украины категорически опровергли эти фейковые сообщения. Они отметили, что населенный пункт остается под контролем Украины, а такие заявления - часть информационной войны агрессора.

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