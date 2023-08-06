'Испугаться не успел': украинский воин 'Рева' выжил после снайперского выстрела в грудь в боях за Старомайорское

Освобождение Старомайорского, что в Волновахском районе Донетчины, как и в целом каждой пяди украинской земли, осуществляется героическими усилиями наших воинов, ценой их здоровья, а иногда и жизни. Так, в боях с оккупантами, которые продолжались на улицах села, боец с позывным "Рева" получил снайперскую пулю в грудь.

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К счастью, защитник выжил, а когда пришел в себя – признался, что в момент поражения врагом даже испугаться не успел. Его историю рассказали на Facebook-странице 7-го отдельного батальона "Арей" УДА, где служит воин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Рева" родился в бронике. О том, что у него теперь есть еще один день рождения, он понял уже позже, когда выдохнул", – говорится в посте.

Во время уличных боев за Старомайорское пуля попала в бронежилет бойца, оставив след "на память". Он в пылу не сразу понял, что произошло, – а это был вражеский снайпер. Ведомый только инстинктом самосохранения и боевым опытом, мужественный воин сумел спастись от смерти. Его бег с препятствиями к ближайшему укрытию сопровождался пулями снайпера вдогонку.

В 7-м ОБ "Арей" Украинской добровольческой армии привели диалог с защитником после того, как он спасся:

– Испугался?

– Не успел.

– Понимаешь, что во второй раз родился?

– Теперь – да. Тогда – нет.

"Рева" с улыбкой показывал мне след от ра*истской пули в центре броника. И рассказывал с улыбкой, будто ничего такого не произошло. А я мысленно поблагодарила "Укроборонпром" за качественную защиту наших ребят", – написала автор поста о героическом воине.

По информации канала "Первый городской", "Рева" – житель Кривого Рога, в мирной жизни был машинистом тепловоза на "Арселоре". С полномасштабным российским вторжением он встал на защиту родной страны и защищает ее на восточном направлении.

Напомним, 27 июля в Силах обороны подтвердили освобождение села Старомайорское – это сделали бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты и батальона теробороны "Арей". Воинам приходилось проходить минные поля и многие установленные россиянами ловушки, затем бойцы ССО проводили зачистку.

Также украинские военные записали видео из свободного от врага населенного пункта. Он совсем небольшой, но как одно из достижений восстановленного контрнаступления Украины в направлении Мариуполя стал символом, значительно превосходящим его размеры.

По данным Генштаба ВСУ, в течение боев 5 августа Силы обороны отбили попытки войск РФ восстановить утраченное положение возле Старомайорского на Донетчине. Враг обстрелял село из артиллерии, как и ряд других населенных пунктов на Шахтерском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за освобождение Старомайорского погиб 43-летний воин Тарас Петрив с Прикарпатья. Он защищал Украину с марта 2022-го, командовал отделением пулеметного взвода 1-й отдельной танковой Северской бригады Сухопутных войск ВСУ.

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