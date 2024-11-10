История отваги и верности: в Волчанске героически погибли бойцы РДК 'Крюгер' и 'Крест'. Видео

Защищая Украину погибли еще двое российских добровольцев из рядов Русского добровольческого корпуса. Даниил "Крюгер" и Андрей "Крест" принимали участие в операции по освобождению Волчанского агрегатного завода.

Видео дня

Когда один из воинов получил ранения, второй, истекая кровью сам, попытался спасти побратима: в итоге оба погибли от атак российских дронов. Историю отваги и верности рассказали побратимы павших защитников из РДК.

Несмотря на молодость, боец РДК Даниил "Крюгер" принял самое важное решение в своей жизни: воевать на светлой стороне.

"Даниил "Крюгер" – молодой парень, бросивший мирную жизнь, чтобы взять в руки оружие и бороться с кремлевским режимом. "Свобода или смерть" – гласила татуировка на его шее. Добрый, честный и справедливый командир штурмовой группы 1-го штурмового взвода. Сорвиголова идущий в бой без капли страха и сомнения. Не боялся говорить прямо и открыто, всегда шутил и сохранял позитивный настрой. Постоянно поддерживал и заботился о своих побратимах", – рассказали в РДК.

За время боевых действий против своих бывших соотечественников "Крюгер" успел поучаствовать во многих ожесточенных боях и рискованных операциях, каждая из которых могла стать последней. Он был среди тех, кто удерживал "дорогу жизни" в районе Авдеевки, принимал участие в рейдах в Белгородскую область, стоял плечом к плечу с украинскими воинами, когда российские войска начали наступление на севере Харьковщины и подобрались к Волчанску...

Там, в Волчанске, он и принял свою смерть во время операции по освобождению Волчанского агрегатного завода.

До последних секунд жизни "Крюгера" рядом с ним находился боец РДК Андрей "Крест". Как рассказали в РДК, он стоял у истоков создания этого добровольческого корпуса и "принадлежал к ядру самых первых его участников".

"В самом начале войны Андрей был простым, пускай и закалённым в уличных стычках с политическими оппонентами, но, по сути, совсем ещё неопытным юнцом, без знаний и навыков современной войны. Но буквально через год "Крест" уверенно ходит в РФ в составе ДРГ РДК, участвует во всех знаковых операциях Корпуса: "Красный Днепр", "Брянск 1", "Брянск 2"; рубится в Грайвороне, Новой Таволжанке; разминирует тропы и штурмует дома и в целом становится настоящим профи, оставаясь при этом таким же простым и скромным парнем", – вспоминают побратимы воина.

В свой 21 год Андрей уже заслужил немало наград за проявленную на поле боя доблесть. В частности, он был удостоен ордена Мужества, который россиянину вручил президент Украины.

Это самое мужество "Крест" проявил и перед смертью: он погиб, пытаясь спасти раненого товарища – командира штурмовой группы "Крюгера".

Последние минуты жизни двух воинов зафиксировали дроны, снимавшие отчаянную попытку "Креста" помочь раненому побратиму спастись.

На видео Андрей под российскими ударами пытался эвакуировать товарища с Волчанского агрегатного завода.

"Креста" не остановили два сброса с вражеского дрона, и он героически продолжил спасать товарища. В итоге оба погибают под вражескими сбросами", – рассказали в РДК.

Напомним, ранее в РДК рассказали об освобождении агрегатного завода в Волчанске. Бойцы подразделения поделились воспоминаниями о том, какие сложности пришлось преодолеть, чтобы выбить оккупантов из этой "крепости".