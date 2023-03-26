ISW: у России нет шансов выполнить танковые прихоти Путина

Российский диктатор Владимир Путин размечтался, что военно-промышленный комплекс страны-агрессора произведет более 1600 новых танков. Однако пропагандистские заявления главы Кремля не учитывают ограниченные промышленные возможности России для быстрого производства танков и игнорируют потери армии РФ на поле боя.

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По мнению экспертов, единственный в России завод по производству танков "Уралвагонзавод" производит 20 танков в месяц, поэтому с такими темпами для достижения целей диктатора потребуется более шести лет. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Аналитики констатировали, что "Уралвагонзавод" не сможет расширить производство современных танков, таких как Т-90, достаточно быстро, чтобы выполнить эти задачи за девять месяцев. В первую очередь на ограниченные возможности государства-террориста влияют международные санкции и нехватка квалифицированной рабочей силы.

Следовательно Кремль продолжит изымать устаревшие танки из хранилища и может попытаться обновить некоторые старые танки, чтобы воплотить в реальность желания российского диктатора. Более того, в РФ не скрывают, что начали снимать с хранения древние Т-54 и Т-55 и даже заявили, что в случае необходимости заберут старые танки Т-34 из хранилищ и музеев.

В ISW отмечают, что российская армия теряет 150 танков в месяц, и поэтому ей потребуется произвести 1350 танков в следующие 9 месяцев только для того, чтобы оставаться на нынешнем уровне. Аналитики также уверены, что даже преобладающее количество российских устаревших танков не сможет противостоять меньшему количеству современных Leopard 2 и Challenger 2 на поле боя в Украине.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин размечтался, что ОПК страны-агрессора произведет новых и модернизированных свыше 1600 новых танков. Он утешил себя мыслью о том, что общее количество танков армии России более чем в 3 раза будет превышать количество танков ВСУ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 марта российская оккупационная армия потеряла в Украине уже 3595 танков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но впоследствии решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся 8 февраля 2023 года;

– министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

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