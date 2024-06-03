Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T – Reuters

Италия, вероятно, пришлет вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T в Украину. Это произойдет в ответ на просьбу Киева о большей помощи для отражения российских ракетных атак.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Издание добавляет, что эта система также известна как MAMBA.

Это единственная система ПВО европейского производства, сбивающая баллистические ракеты. Она франко-итальянского производства может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.

Отмечается, что система SAMP-T развернута в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию. Впрочем, сроки доставки пока неизвестны. Однако это может произойти после саммита лидеров стран Группы семи, который будет принимать Италия 13-15 июня.

Следует отметить, что с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Рим уже одобрил восемь пакетов поддержки для Украины. Вероятно, система противовоздушной обороны станет частью девятого пакета.

Правительство Италии никогда не обнародовало точный список оружия, которое оно отправляло в Украину. Все поставки являются государственной тайной.

Справка

SAMP-T – наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Он предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов.

ЗРК может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км. Первую подобную систему Украина получила от Италии и Франции 15 мая 2023 года.

SAMP-T находится на вооружении Италии, Сингапура и Франции.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский будет участником саммита "Группы семи", проведение которого запланировано в городе Бриндизи на юге Италии 13-15 июня. Приедет ли он лично или присоединится по видеосвязи, пока не уточняется.

Как передавал OBOZ.UA, до встречи G7, которая состоится в Апулии с 13 по 15 июня 2024 года, Италия представит новый, уже 9-й, пакет военной помощи для Украины. Он, вероятно, будет содержать ЗРК SAMP-T.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!