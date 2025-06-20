Из 40 человек остались единицы: командир взвода оккупантов на Запорожском направлении пожаловался на большие потери. Видео

Российская оккупационная армия продолжает "сжигать" россиян в ежедневных бессмысленных российских штурмах. Понять масштабы потерь врага можно из видео, которые записывают сами оккупанты.

Видео дня

Так, в одном из таких видео командир взвода 70-го мотострелкового полка ВС РФ, воюющего на Запорожском направлении, рассказал, что за две недели штурмовых действий уцелеть удалось лишь каждому пятому – и то ненадолго. На рассказ оккупанта обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов.

"Командир взвода 70-го мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении жалуется: бойцов почти не осталось, из 40 человек — остались единицы, раненых и убитых столько, что даже эвакуировать некому. Сам получил легкое 300, но остался, потому что просто некого возвращать в строй", – прокомментировал Бутусов записанное оккупантом видео.

На опубликованных кадрах россиянин, возвращающийся из похода "в тыл" с бухтамии проводов и антенной для связистов, жалуется: должен сам пешком преодолевать десятки километров, потому что подчиненных, которых можно было бы отправить вместо себя, у него не осталось.

"Я, командир взвода, хожу. Потому что у меня бойцов нету. У нас впереди, с самого передка двое вытаскивают "200". Приходится мне тогда в тыл ходить, к командованию... Где-то "птичка" пролетела, по той "лесополке"... Страшно... 28 км, охренеть. Щас поближе к своим подойду – там уже пострашнее маленько. Поопаснее", – пожаловался захватчик.

На направление для "мясных штурмов", по словам оккупанта, его подразделение прибыло 1 мая. Уже 2 числа он получил ранение: ему в плечо влетел осколок от дрона-камикадзе. Однако эвакуироваться по ранению у него не вышло.

"Числу к 15 у нас бойцы уже кончились. Из 40 человек нас было восемь. Потом трое нас осталось. Я, командир взвода. Еще один командир взвода. И командир отделения. Конечно, присылают нам пополнение. Щас они впереди. До нас доходят, мы их собираем – и дальше двигаем. Как-то так", – сказал россиянин.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные взяли в плен группу оккупантов на Покровском направлении. Их, рассказывают защитники, попросту "выкурили из логова". Теперь захватчики пополнили обменный фонд и помогут освободить из российского плена украинских героев.

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