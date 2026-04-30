Из более трехсот экипажей 170 сбили за год ноль 'Шахедов': Елизаров указал на проблему с эффективностью ПВО

В украинской системе противовоздушной обороны обнаружили серьезные проблемы с эффективностью использования ресурсов. Значительная часть экипажей Воздушных сил в течение года не уничтожила ни одного вражеского дрона-камикадзе.

В командовании отмечают: ключевая проблема не в нехватке людей, а в организации и подготовке. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

По словам Елизарова, после анализа работы подразделений с дронами-перехватчиками был выявлен значительный дисбаланс в результатах различных экипажей. В частности, в одной из областей во время эксперимента проверили эффективность 28 экипажей – 24 из них за год не смогли уничтожить ни одного вражеского беспилотника.

Дальнейший анализ охватил более 300 экипажей, которые находились в подчинении. Оказалось, что только 66 из них смогли сбить более 10 дронов типа "Шахед" за год. Другие показали значительно более низкие результаты, а 170 экипажей вообще не уничтожили ни одной цели.

"Когда мы говорим о человеческом ресурсе – много его или мало, – я считаю, что даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать", – сказал он.

Он также обратил внимание на тенденцию к расширению подразделений без должного повышения эффективности. По его словам, отдельные группы, в частности Lasar's Group, в течение трех лет не увеличивают численность, зато делают ставку на четкую структуру и качество работы, не превращаясь в крупные формирования вроде бригад или полков.

"А все говорят: "Дайте людей, дайте людей". Но куда? Lasar's Group, например, не растут уже 3 года. Мы изначально выстроили структуру и никогда не были ни полком, ни бригадой. Хотя сейчас все стремятся становиться бригадами или полками", - добавил Елизаров.

