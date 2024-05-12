Из Харьковской области эвакуировали более 2500 человек. Фото и видео

С территорий Харьковщины, где продолжаются активные боевые действия, были эвакуированы более 2500 человек. При этом в настоящее время нет необходимости эвакуировать жителей Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Мы ясно понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Там, конечно, может усиливаться эскалация и давление, но пока никаких угроз для Харькова нет", – сказал он.

Он добавил, что ожесточенные бои с россиянами ведутся в пограничных селах в нескольких приграничных селах — в Стрелке, Пильной, Борисовке, а также в районе Олейникового и Огуречного.

Синегубов уточнил, что уже было эвакуировано 2500 человек из приграничной зоны, но процесс эвакуации продолжается. В этом помогают спасатели и психологи ГСЧС вместе с волонтерами Красного Креста Украины и местными органами власти.

Сотрудники ГСЧС оповещали население о необходимости эвакуироваться из приграничных населенных пунктов. Также на спецавтомобиле сопровождали жителей в более безопасное место. Эта работа проводилась в приграничных населенных пунктах Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области.

На месте эвакопункта психологи ГСЧС работали с жителями, оказывали поддержку и консультации как для взрослых, так и для детей, покинувших свои дома. Также предоставлялась необходимая консультационная помощь.

"Обращаемся к жителям приграничных населенных пунктов Харьковской области, граничащих с Россией! Жизнь – самое ценное сокровище, которое есть у человека! Не рискуйте – эвакуируйтесь в более безопасные населенные пункты!" – отметили в ГСЧС.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.

Синегубов уверял, что вражеские атаки украинские воины отбивают и не отдали россиянам ни одного метра украинской земли. В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что враг захватил четыре села в приграничных районах Харьковской области.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, наконец подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов и они подготовились к встрече врага.

Между тем жители пограничной службы призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города в Харьковской области эвакуируют людей.