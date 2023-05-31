Из-под завалов спасали мужчину: в сеть попало видео первых минут после авиаудара РФ по АЗС в Торецке

В сети опубликовали видео первых минут после удара российских террористических войск по АЗС в Торецке Донецкой области. На кадрах видно, что улицу окутало черным дымом, здания превратились в руины, а из-под завалов достали мужчину.

Видео дня

Кадры ужаса, который натворили в городе "освободители", показал в Telegram украинский журналист Денис Казанский. Он отметил, что в России такие поступки называют "защитой от фашизма" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: оккупанты в очередной раз обстреляли Торецк 29 мая. В результате атаки государства-террориста погиб человек. При обстреле враг, вероятно, применял фугасные авиабомбы ФАБ-250. Одна из них ударила в автозаправочную станцию, что привело к смерти 28-летнего работника. Кроме того, по предварительным отчетам, восемь мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Вторая бомба упала на административное здание, в результате чего один из местных жителей получил телесные повреждения от взрыва.

А 20 мая армия России открывала огонь по Торецку из "Градов". В результате обстрела ранены пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Также повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры, в том числе больница.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая российская террористическая армия снова ударила по Донетчине. Под прицельным огнем путинских солдат традиционно оказались гражданские объекты, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения. Пострадали, в частности, Краматорск, Константиновка, Курахово, Островское и другие населенные пункты.

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