Армия России нанесла новые удары по Донетчине: есть погибшие и раненые

Вечером 27 мая российская террористическая армия снова ударила по Донбасу. Под прицельным огнем путинских солдат традиционно оказались гражданские объекты, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.

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О последствиях атаки войск Кремля сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, удары были нанесены по разным районам области.

В частности, в Краматорске россияне попали в промзону. К счастью, обошлось без жертв. В Курахово ранены два человека и поврежден частный дом. В Островском повреждены 4 дома. В Константивке погиб один человек, а также повреждены 14 частных домов, 3 участка газопровода и электросеть. В Часовоярской громаде повреждены 7 домов.

Кроме того, в Северске на Лисичанском направлении разрушены дом и нежилое помещение. Также зафиксировано 4 обстрела из "Градов" по Торскому и Заречному Лиманской громады.

Напомним: 28 мая российские оккупанты снова обстреливали жилые населенные пункты Харьковской области, терроризируя местное население. К сожалению, в результате очередной агрессии РФ погиб мужчина, 60-летний житель Купянска.

"А в селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее доставили в больницу", – рассказали прибывшие на место российского удара правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 мая российские войска устроили массированную атаку дронами-камикадзе на Киев. В столице прогремели взрывы, работала ПВО, было уничтожено более 20 БПЛА;

– 28 мая силы ПВО Украины отразили воздушную атаку России, которая запускала иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131. В небе над рядом регионов были обезврежены 52 из 54 таких вражеских целей.

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