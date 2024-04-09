Изменения в законопроект о мобилизации: кому запретят водить авто
Новый законопроект о мобилизации в Украине, который Комитет нацбезопасности и обороны подготовил ко второму чтению в Раде, предусматривает определенные ограничения для уклоняющихся. Среди прочих предлагается ограничить право управления транспортными средствами.
Об этом говорится во втором пункте первой главы статьи №283-2. Его Комитет ВР предлагает изложить в новой редакции.
"Производство по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки при осуществлении им определенных законом полномочий осуществляется на основании заявления о временном ограничении физического лица в праве управления транспортными средствами – на срок к выполнению таким лицом требования территориального центра комплектования и социальной поддержки об исполнении обязанностей связи (обязанности) военнообязанным, резервистом" – указано в основных положениях законопроекта.
Речь идет о судебном ограничении права военнообязанных в управлении автомобилем, если лицо не становится на учет, не обновляет свои военно-учетные данные и игнорирует повестки и т.д.
К тому же такое ограничение, как указано в новом законопроекте, не может быть применено, если запрет водить авто "лишает личность основного законного источника средств к существованию", или речь об "использовании лицом транспортного средства в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью".
Интересно, что другим пунктом проекта предлагается тем, кто заключит контракт с Вооруженными силами, предоставлять сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч гривен.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".
Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.
Согласно законодательству, за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.
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