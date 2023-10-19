Изменят правила игры: в ВСУ объяснили, какое преимущество получат Силы обороны благодаря ATACMS

Появление на вооружении у ВСУ баллистических ракет ATACMS могут существенно изменить правила игры на фронте. Теперь российским оккупантам придется рассредоточивать склады и командные пункты.

Это в свою очередь повлияет на время принятия решений у командования РФ. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, с помощью баллистических ракет ATACMS украинские военнослужащие существенно усложнят обеспечение российских войск и подорвут их логистику.

"Появление такого мощного оружия ATACMS является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot, потом Leopard у нас появились. Это еще не все карты, которые у нас есть, ждем F-16, мощные системы, которые также скажут свое слово", – пояснил представитель ВСУ.

Также Евлаш добавил, что российской оккупационной армии из-за появления на поле боя ATACMS придется существенно менять расположение командных пунктов, складов и других важных объектов. Это в свою очередь приведет к тому, что враг вынужден будет потратить время на поиск новых мест для размещения складов и перегрузит свою логистическую систему.

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"С появлением такой долгой руки им придется учитывать этот фактор и растягивать свои склады, командные пункты, что приведет к увеличению времени принятия решений, подлетной дистанции к полю боя. У оккупантов сейчас прибавится очень много хлопот на ровном месте", – сказал Евлаш.

Напомним, в результате удара баллистической ракетой ATACMS по аэродрому во временно оккупированном Луганске враг понес существенные потери в технике. По предварительным данным, россияне потеряли как минимум 5 вертолетов.

Ранее в сети появились спутниковые фото аэродрома в Бердянске после ударов ВСУ ракетами ATACMS. На снимках со спутника хорошо видны места поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Пентагона ответили на вопрос о возможности будущих поставок дальнобойных ракет ATACMS в Украину. В частности, в США заявили, что пока не будут публично объявлять детали о пакетах помощи, которые будут направляться ВСУ.