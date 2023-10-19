Работали ATACMS: появился спутниковый снимок аэродрома в Луганске после удара

В результате удара баллистической ракетой ATACMS по аэродрому во временно оккупированном Луганске враг понес существенные потери в технике. По предварительным данным, россияне потеряли как минимум 5 вертолетов.

Также есть высокая вероятность, что и другие средства оккупантов получили различные повреждения. Об этом в соцсети X сообщает основатель сообщества Frontelligence Insight с никнеймом Tatarigami_UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спутниковые изображения захваченного аэродрома показывают, что как минимум 5 вертолетов российских оккупантов получили различные повреждения. Также есть вероятность, что пострадали и другие аэродромные машины, но нынешняя информация пока затрудняет подтверждение.

Кадры свидетельствуют о следах множества взрывов на аэродроме. Расследователи сравнили снимки от 10 октября, чтобы исключить вероятность того, что эти следы предыдущих обстрелов. На старых снимках можно наблюдать различные ранее существовавшие следы возгораний и масляные пятна, но нет никаких признаков обширных взрывов.

Видео дня

Аналитики пришли к выводу, что при атаке баллистическими ракетами ATACMS с суббоеприпасами крайне сложно избежать повреждений, особенно крупных объектов, таких как вертолеты. Примечательно, что после взрывов на аэродроме все еще находятся несколько вертолетов.

Также аналитики добавили, что атаки на аэродромы в Бердянске и в Луганске оказались успешными несмотря на то, что они были прикрыты различными системами противовоздушной обороны.

Напомним, в России после украинских ударов по аэродрому во временно оккупированном Бердянске 17 октября начали публиковать первые сообщения о потерях. Россияне ударились в истерику из-за утверждений блогеров о том, что ВСУ начали применять по ВС РФ "тайком" полученные от США ракеты большой дальности ATACMS.

Ранее в сети появились спутниковые фото аэродрома в Бердянске после ударов ВСУ ракетами ATACMS. На снимках со спутника хорошо видны места поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты признали, что атака по аэродрому была одной из самых мощных "со времен начала СВО". Они также заявили, что потери были не только в технике, но и в живой силе.

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