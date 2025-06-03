'Изначально просто покрасили': Игнат объяснил, как РФ усовершенствовала 'Шахеды' и в чем главная сложность с подавлением РЭБ

Страна-террорист Россия постоянно совершенствует дроны-камикадзе Shahed, чтобы повысить их эффективность при нанесении террористических ударов по Украине. Сначала "модернизация" заключалась в покраске в черный цвет, чтобы БПЛА было сложнее обнаружить в темное время суток.

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Теперь враг увеличивает боевую часть и совершенствует защиту от радиоэлектронной борьбы. Об этом в интервью украинскому СМИ рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на данном этапе украинским военнослужащим нужно больше станций РЭБ, чтобы подавить беспилотник. Игнат объяснил, что в антенне БПЛА появилось много компонентов, защищающих дрон от РЭБ.

Также представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что для удешевления одной атаки россияне вместе с боевыми "Шахедами" запускают дроны-имитаторы. Кроме того, враг пытается адаптироваться под работу мобильных огневых групп в Украине.

Игнат объяснил, что мобильные огневые группы поначалу были не очень эффективными, но их эффективность со временем возрастала благодаря дополнительному оборудованию. Однако сейчас их эффективность падает.

"Понимая эффективность мобильных огневых групп, противник изменил тактику применения: они запускают одновременно огромное количество БПЛА, скажем, по Харькову или по Днепру, Сумам, и те с высоты 2 километров и выше пикируют на большой скорости на объект, который враг хочет поразить. Да, здесь точность тоже невысокая и попадают они в дома, в больницы. И ужасные последствия есть. "Шахед" – очень опасное оружие. Бывают такие, что несут 90 килограммов взрывчатки. Это почти ракета", – объяснил Игнат.

Напомним, ночью 3 июня российская террористическая армия атаковала Одессу дронами-камикадзе. Вследствие вражеских ударов в городе пострадали пять человек. В нескольких районах Одессы после обстрела возникли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 июня российские оккупационные войска направили на Чернигов дроны-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, есть разрушения, пострадали четыре человека.

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