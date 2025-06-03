Оккупанты атаковали Одессу, вспыхнули пожары: пострадали пять человек. Фото и видео

Ночью 3 июня российская террористическая армия атаковала Одессу дронами-камикадзе. Вследствие вражеских ударов в городе пострадали пять человек.

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В нескольких районах Одессы после обстрела возникли пожары. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В ведомстве заявили, что самый масштабный пожар в результате ночного обстрела произошел в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели два автомобиля, пострадали гаражи и дома. По предварительной информации, пострадали 5 человек.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов уточнил, что вследствие вражеских ударов в городе повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В настоящее время сообщения о пострадавших отсутствуют. На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета.

В Одесской областной прокуратуре подтвердили, что россияне атаковали город ударными беспилотниками. В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили 5 местных жителей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Полный список разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки.

Напомним, ночью 3 июня российские оккупационные войска направили на Чернигов дроны-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, есть разрушения, пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в понедельник, 2 июня, нанесли удары FPV-дронами по пожарной части в Степногорске Запорожской области. В результате атаки ранения получили 12 спасателей.

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