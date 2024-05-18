Изобретательные, но часто полагаются на советскую доктрину: в Пентагоне раскрыли преимущества и недостатки ВСУ

Затяжная война в Украине, которая приводит к ограничению в ресурсах и технике, уменьшает качество украинской армии. С другой стороны, Вооруженные силы Украины уже "продемонстрировали значительный профессионализм и новаторство", считают в Пентагоне.

Об изобретательности ВСУ сказано в отчете Минобороны США перед американским Конгрессом США. Однако, как отмечает Голос Америки, на возможности украинских военных также влияет на постоянное применение советской военной доктрины.

Напомним, что вышеупомянутый отчет является условием, на котором американские законодатели согласились проголосовать за предоставление Украине военной помощи. Кроме данных о переданном для ВСУ оружии, в отчете есть раздел об операционной способности украинской армии. Именно в этом разделе сказано, что "Украина продемонстрировала значительный профессионализм и новаторство" в применении малых коммерческих дронов для разведки и нападения.

Также названо новацией создание мобильных огневых групп, противостоящих российским беспилотникам.

Однако в некоторых областях есть сложности, включая эффективную способность применять комбинированные виды оружия и использовать прорывы, считают в Пентагоне.

"Украинское командование все еще полагается на доктрину ведения войны, составленную в советское время. В частности, речь идет о том, что штабы корпусов ВСУ исторически организованы не на основе боевых функций и не поддерживают совместные боевые действия. Так, штабы продемонстрировали ограниченную способность проводить операции на уровне выше" бригадного", – цитирует издание отчет Пентагона.

ВСУ, как отмечает американское Минобороны, использует артиллерию и дальнобойное оружие скорее для ведения боев с врагом, чем для создания возможности проведения маневров и прорывов. Несколько попыток ВСУ совершить прорыв не были успешными из-за "нехватки воздушных мощностей и инженерных возможностей".

Отдельно отмечено, что у России есть численное преимущество в артиллерии и дальнобойном оружии. Это уменьшает способность ВСУ накапливать боевые силы. А затяжная война и задержки с поставками оружия позволили захватчикам минировать участки и строить защиту.

Также в Пнтагоне обратили внимание на мобилизацию в Украине. Нехватка человеческого ресурса ограничивает возможность проводить ротацию, обеспечивать военным отдых и обучение. А средний возраст украинского военного превышает 40 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря усилиям Сил обороны Украины, накануне российская оккупационная армия уменьшилась на 1210 захватчиков. Ликвидировано также 203 единиц военной техники и вооружений. В частности, уничтожены вражеский самолет и 36 артиллерийских систем армии Путина.

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