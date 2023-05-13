Изуродованный, но непокоренный: появилось свежее видео Мариуполя с дрона

Российские военные преступники продолжают уничтожать дома во временно оккупированном Мариуполе. От уничтоженных бомбами и ракетами многоэтажек остаются только горы камней.

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Однако украинцы, которые остались в городе, сопротивляются врагу и ждут скорейшего освобождения. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, несмотря на масштабные разрушения и оккупацию, местные жители не покорились российским захватчикам. Также Андрющенко заявил, что деоккупация Мариуполя может произойти уже очень скоро.

"Мариуполь с неба сейчас. Разрушен, изуродован. Но горд, непокорен и безумно красив даже в таком состоянии. Скоро. Уже скоро родненький. Продержись еще немного", – написал Андрющенко.

Советник мэра также показал видео, на котором видно, что люди оставляют послания на своих домах с просьбой спасти их дома от сноса и не боясь оккупантов пишут, что хотят обратно домой – в Украину. Андрющенко также отметил, что оккупанты снизили темпы сноса домов в городе.

"Левобережье. Улица Азовстальская. Однако люди не сдаются. Странное и неожиданное место сопротивления оккупантам. Именно из-за напора жителей эти дома остались стоять. Пока. Но учитывая значительное замедление демонтажей – вполне возможно дождутся деоккупации. Горжусь нашими людьми", – отметил советник мэра.

Напомним, российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. С начала полномасштабной войны россияне снесли в украинском городе уже 282 многоквартирных дома. Всего оккупанты повредили во временно оккупированном городе уже 2208 домов, из них 50% – уничтожены полностью.

Ранее сообщалось, что Мариуполь сталкивается с новой проблемой, связанной с водоснабжением. Оккупанты планируют ее решить, угробив местную экологию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполь переезжает все больше гражданских оккупантов из страны-агрессора России. На улицах временно захваченного города можно увидеть много людей разных национальностей из отдаленных регионов Российской Федерации.

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