Оккупанты ночью ударили по Запорожью: есть пострадавший, часть города без света. Фото

Российские войска ночью 16 июля обстреляли жилые массивы Запорожья. Из-за действий военных преступников пострадал человек, часть потребителей осталась без света.

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Под поражение вражескими снарядами попали инфраструктурный объект и соседние дома. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сейчас в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Аварийные службы работают над восстановлением энергоснабжения. Также повреждения получил инфраструктурный объект. От взрывной волны в близлежащих зданиях вылетели окна", – написал он.

Чиновник предоставил номера телефонов, по которым жители Запорожья могут обращаться, если их дом тоже получил повреждения: 15-80 из стационарных и (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80, (09) 41 11, (067) 220 41 12 с мобильных.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко добавил, что за минувшие сутки военные ВС РФ нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам области. В частности, из артиллерии враг гатил по прифронтовым селам: 48 обстрелов зафиксировано в Гуляйполе, Зализничном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Волшебном, Красном, Малиновке и Левадном.

"Кроме этого, оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра и угатили с РСЗО по Степногорску, где ранения получили женщины 62, 66, 68 лет, а также мужчины 37, 60, 61 и 68 лет", – отметил он.

По его словам, поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов, административном здании и объектах социальной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 15 июля оккупанты тоже обстреляли Запорожье, повредив инфраструктурный объект и ранив мужчину. Пострадал и жилищный фонд города – в четырех многоэтажках вылетели окна.

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