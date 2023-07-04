Ка-52 шел на максимально низкой высоте: в ВСУ рассказали о бойце, приземлившем вражеский "Аллигатор" из Javelin

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", который стал 309-м вражеским геликоптером, "приземленным" Силами обороны Украины в течение полномасштабной войны, сбил воин-морпех на псевдо "Маяк". Он использовал переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Видео дня

Деталями поделился спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, выступая в эфире "Радио Свобода" утром 4 июля. Он рассказал, что "Маяк" является командиром мобильного подразделения противотанкистов 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Этот вертолет был ликвидирован на Бердянском направлении 2 июля. Информацию удалось подтвердить 3-го числа.

Шершень рассказал, что "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, потому что прятался от украинской ПВО.

"Офицер расчета, заметив цель, навелся с подручного американского ПТРК "Джавелин" и произвел результативный пуск", – сообщил военный.

Он отметил, что "Маяк" – молодой офицер, который показал себя как искусный стрелок на Авдеевском направлении. На его счету также есть пять сожженных единиц бронированной тяжелой техники оккупантов.

Видео смотрите с 12:59:

Как писал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины 3 июля ликвидировали еще 770 российских захватчиков. За полные 495 суток полномасштабной войны потери личного состава ВС РФ достигли 231 030 военнослужащих и наемников.

– Сколько военной техники потеряла страна-агрессор, читайте в статистике Генштаба Вооруженных сил Украины по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!