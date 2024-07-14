Кабмин утвердил внешний вид Национального военного мемориального кладбища. Фото

Кабинет министров Украины принял постановление о внешнем виде Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Он будет базироваться на многолетней украинской военной традиции – нагробные сооружения будут либо в форме козацкого креста, либо прямоугольной таблицы с закругленным верхом.

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Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов. "Министерство по делам ветеранов Украины совместно с государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище" разработали проект постановления. Благодаря ему утвержден внешний вид нагробных сооружений, которые будут строиться на могилах погибших (умерших) воинов", – отметили там.

Нагробные сооружения будут изготовлены из природного, светлого камня из украинских месторождений. Крест и плита на НВМК будут иметь одинаковую высоту и будут повторять очертания друг друга.

На лицевой стороне будет наноситься стилизованное изображение малого Государственного Герба Украины, портрет, надпись на государственном языке имени, дата рождения и смерти военного. По желанию на лицевой поверхности памятника можно нанести изображение религиозной символики и позывной.

На оборотной стороне памятника на государственном языке будет наноситься надпись фамилии погибшего, а справа – порядковый номер могилы. На колумбарной нише устанавливается нагробная постройка – памятная плита из природного камня размером 25х25 см, на которую наносится фамилия, имя и отчество, а также воинское звание и дата рождения и смерти.

Образец намогильной постройки будет выбирать исполнитель волеизъявления погибшего защитника или защитницы.

Антон Дробович, который возглавляет Национальный институт памяти, отметил, что такое решение даст всем, кто не ассоциирует себя с христианством или просто не будет хотеть иметь крест на могиле, возможность альтернативного выбора – прямоугольной таблицы с закругленным верхом.

"Нагробные сооружения, которые будут устанавливаться на могилах павших героев – будут унифицированными. Независимо от воинского звания, части или рода войск будут сооружать одинаковые кресты или плиты. Это будет военная униформа небесной украинской армии, увековеченная на Национальном военном мемориальном кладбище", – сказал директор НВМК Ярослав Пронюткин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проектная документация строительства первой очереди Национального военного мемориального кладбища была одобрена на государственной экспертизе. Комплекс (более 260 гектаров) появится в Гатненской громаде на Киевщине.

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