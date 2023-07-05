Как мобилизованным в Украине выбирают специальность для службы в ВСУ и какие нюансы нужно знать: разъяснение

В Украине мобилизация проводится согласно конфиденциальным мобилизационным задачам, выданным высшим военным руководством. Центры комплектования и социальной поддержки на региональном уровне призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в зависимости от потребностей фронта и вооруженных сил для обеспечения их персонала.

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Те, кто имел предыдущий военный опыт, уже имеют военную специальность, тогда как у тех, кто не имел опыта, специальность определяется в соответствии с их профессиональной направленностью. Как мобилизованным выбирают специальность для службы в ВСУ, рассказали эксперты по ОО Юридическая сотня.

Военно-учетная специальность – понятие, охватывающее опыт работы, знания, умения и навыки, необходимые для выполнения конкретного вида задач и обязанностей в военной службе. Эффективность армии в поле боя зависит от подготовки ее военных. Однако иногда возникают ситуации, когда боец имеет военно-учетную специальность, но его должность не учитывает этого факта.

"В соответствии с пунктом 82 Указа Президента "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" военных назначают на должности и перемещают по службе по основной или родственной специальности с учетом опыта службы, уровня профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, которые определяет Министерство обороны Украины", – сообщают эксперты.

Однако, как отметили в организации, процедуры соблюдаются, когда нет недостатка в определенных специальностях или потребности в пополнении состава военных подразделений. Однако в военное время, когда потребность в кадрах особенно обостряется, для пополнения Вооруженных сил военных могут назначать на должности, предусмотренные штатами военного времени, с учетом их новой специальности и приобретенного опыта. В то же время, перед назначением на новую должность военный обязательно должен пройти подготовку или переподготовку.

После оглашения решения о мобилизации и введении режима военного положения, лица рядового, сержантского и старшинского состава могут быть назначены на должности сержантского и старшинского состава по их основной или родственной специальности.

Следовательно, в условиях военного положения военно-учетная специальность военнослужащего может не быть учтена при назначении на должность при условии, что происходит соответствующая подготовка или переподготовка для новой специальности и должности до или после назначения.

Чтобы защитить свое право на назначение по военно-учетной специальности, вы можете подать рапорт с просьбой быть назначенным на должность с учетом имеющейся военно-учетной специальности для более эффективного использования в соответствии с вашей специальностью и опытом. В рапорте следует предоставить детали вашей военно-учетной специальности и аргументировать необходимость назначения.

"Впрочем, добавим, что в условиях военного положения в связи с необходимостью доукомплектования по дефицитным специальностям вам могут законно отказать", – пояснили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине повестку законно вручать только лично под подпись военнообязанного. О том, кого могут мобилизовать в июле, читайте по ссылке.

О том, почему в Украине не откажутся от вручения повесток на улицах и в каких кадрах больше всего нуждаются ВСУ, читайте по ссылке.

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