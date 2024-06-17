Как обновить учетные данные во время мобилизации и кому нужно проходить ВЛК: разъяснение

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно этому закону, мужчины, включая тех, у которых в военном билете указан "снят с учета", должны обновить свои данные в ТЦК до 16 июля 2024 года.

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Это касается женщин с медицинским образованием: они также должны обновить свои данные, даже если никогда не работали по медицинской специальности. Детальнее о том, как обновить учетные данные во время мобилизации и кому нужно проходить ВЛК, читайте в нашем материале.

Чтобы удовлетворить мобилизационные нужды 2024 года, в армию должны призвать 110 тысяч военнообязанных. В Верховной Раде полагают, что это возможно, поскольку уже заработало новое мобилизационное законодательство. Кроме того, был отменен статус "ограниченно пригодный", и с 1 июня 2024 г. такие лица должны повторно пройти ВЛК для получения нового статуса. Это означает, что не все, кто раньше имел статус "ограниченно пригодный", смогут получить отсрочку от мобилизации.

Как обновить военно-учетные данные?

Обновить персональные данные для военного учета можно тремя способами:

Обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Воспользоваться услугами в центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Уточнить данные через мобильное приложение Резерв+.

Кроме того, в ТЦК следует обратиться военнообязанным, которые обнаружили в "Резерв+" неправильный статус или разногласия с данными в военном билете. Также только в центре комплектования можно поставить человека на военный учет и при необходимости оформить отсрочку.

Стоит отметить, что даже после обновления военных документов через приложение "Резерв+" повестку могут вручить на улице.

Кому нужно проходить ВЛК?

После обновления учетных данных большинству мужчин придется повторно пройти ВЛК. Ведь согласно новому постановлению Кабмина, во время военного положения вывод военно-врачебной комиссии действует только год.

Также в Украине отменили статус "ограниченно пригодный". Поэтому 1 июня 2024 в течение девяти месяцев такие военнообязанные должны пройти повторную военно-врачебную комиссию, что предусмотрено Законом об обеспечении прав военных на социальную защиту.

При этом человек, пришедший обновить данные в ТЦК, не должен будет проходить ВЛК в тот же день. Ему должны вручить отдельное направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако лица, доставленные в ТЦК принудительно, могут быть направлены на ВЛК без дополнительных формальностей.

Медицинское освидетельствование военнообязанных может проводиться в больницах, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины, но окончательное решение о пригодности к военной службе будет принимать ВЛК в самом ТЦК. В случае несогласия с заключением районной ВЛК военнообязанный может обратиться в областной ТЦК для повторного прохождения медкомиссии. Также решение ВЛК можно оспорить в судебном порядке или отменить после рассмотрения комиссией более высокого уровня.

Отметим, что призывникам, которым не исполнилось 25 лет, и военнообязанным, забронированным от мобилизации, не обязательно будет проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Как сообщал OBOZ.UA, у "Резерв+" 18 июня появится QR-код, который станет абсолютно равноценным электронным военно-учетным документом.

Напомним, что возможность рассылки повесток через указанное приложение пока не рассматривается. Разоблачение самых распространенных мифов о "Резерве+" можно найти в материале по ссылке.

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