Как оформить отсрочку от мобилизации в октябре: подробное разъяснение

Порядок предоставления отсрочок от призыва во время мобилизации регулируется Постановлением 560 Кабинета Министров Украины. При этом заявление на отсрочку подается исключительно лично военнообязанным.

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Комиссии по рассмотрению таких заявлений работают при районных ТЦК и СП. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга в официальном медиацентре Полтавской ОВА.

Военнообязанный, имеющий право на отсрочку, должен лично подать соответствующее заявление на имя председателя комиссии по установленной форме вместе с подтверждающими документами или их копиями.

"Повторяю – лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то – не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое, согласно Закону Украины "Об обращениях граждан", может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение посылается по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть отправлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", – отметил Истомин.

Он также отметил, что в ТЦК часто поступают адвокатские запросы, в которых просят или даже требуют рассмотреть документы на отсрочку, отправленные по почте или электронной почте. На обработку таких запросов уходит много времени и ресурсов.

Кроме того, Роман Истомин подробно объяснил некоторые нюансы по подаче заявления на отсрочку. Например, согласно статье 23, пункт 9, право на отсрочку имеют мужчины, которые ухаживают за родителями жены, если она сама не может это делать из-за заключения медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии. Это право также предоставляется, если она умерла, признана пропавшей без вести, или если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход.

Военнообязанные, подающие заявление на отсрочку по этому пункту, должны указать в заявлении отсутствие других трудоспособных членов семьи, способных ухаживать за родителями жены, и предоставить подтверждающие документы. В приложении 5 перечислены документы, подтверждающие невозможность ухода со стороны жены или других трудоспособных родственников.

То же касается пункта 13, который дает право на отсрочку мужчинам, если один из их родителей или родителей жены имеет инвалидность I или II группы, при условии, что нет других лиц, не военнообязанных и обязанных их удерживать за законом. Если таких лиц нет, уход может осуществлять только один военнообязанный по выбору лица с инвалидностью.

В заявлении военнообязанные должны указать отсутствие лиц, не военнообязанных и обязанных их содержать. Если есть несколько военнообязанных, они должны добавить заявление от лица с инвалидностью I или II группы (в соответствии с приложением 15), в котором указываются фамилия, имя и отчество избранного для ухода за лица.

Отметим, что после рассмотрения поданных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. В случае положительного решения военнообязанному выдается справка, в которой указывается срок отсрочки. Если отсрочку не предоставляют, военнообязанный получает письменное уведомление с указанием причин отказа. Такое решение может быть оспорено через суд.

До момента принятия комиссией решение военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации или особого периода.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде активно работают над новым законопроектом, который позволит военнослужащим избежать уголовной ответственности в случае самовольного ухода из части (СЗЧ), если они добровольно вернутся в ряды войска.

Напомним, издание New York Times писало, что в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации ежемесячно в армию якобы набирают до 30 тысяч человек, хотя подтвердить такую статистику журналистам не удалось. Темпы примерно соответствуют мобилизации в России.

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