Как отказаться от немедленного прохождения ВВК: адвокат объяснил нюансы

В Украине из-за полномасштабного российского вторжения действуют военное положение и общая мобилизация, поэтому мужчин 18-60 лет призывают в армию для защиты страны. Перед этим военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения пригодности к службе в армии.

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После принудительной доставки в ТЦК можно законно отказаться от прохождения медосмотра, а в случае проблем со здоровьем – обжаловать заключение ВВК, говорят юристы. Как отказаться от немедленного прохождения ВВК, читайте в материале OBOZ.UA.

Как отказаться от немедленного прохождения ВВК

Чаще всего в воинские части отправляют мужчин с проблемами со здоровьем после незаконного задержания, когда под психологическим давлением и по незнанию своих прав граждане подписывают документы, которые не должны подписывать, рассказал адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале.

По его словам, в случае незаконного задержания и нарушения процедуры прохождения ВВК, четко прописанной в приказе Минобороны от 14 августа 2008 года №402, следует заявить об отказе выполнять незаконные распоряжения, выразить согласие на прохождение ВВК способом, определенным законом, и предложить выписать повестку и направление на другую дату для получения выписки из амбулаторной книги и лекарственных выводов.

К личному делу отдельным заявлением следует добавить все врачебные выписки и заключения по амбулаторной карточке. Выписку из амбулаторной карты не просто можно предоставить – это обязательство.

Все выписки и выводы из больниц и амбулаторной книги передаются на ВВК, а не просто карточку обхода врачей, как это часто происходит сейчас, говорит адвокат.

Врачи ВЛК не ставят диагнозов, а только дают экспертную оценку состояния личности и нарушений функции организма. То есть пригодность определяют по данным диагнозам или при дополнительном обследовании, если направила сама ВВК.

Если дело на ВВК не передали, перед прохождением осмотра у профильного врача по заболеванию следует сообщить о наличии проблемы, показать выписку и указать, что все документы приобщены к личному делу.

Как обжаловать заключение ВВК

Если состояние здоровья отвечает по меньшей мере пригодности к службе в ТЦК, логистических подразделениях, учебных центрах, но мужчине ставят "пригодный" и не направляют на дополнительное обследование, тогда необходимо сразу отправляться к председателю ВВК, писать жалобу и ждать официального ответа с пояснениями, советует Роман Симутин. Непредоставление ответа на жалобу, по словам адвоката, можно рассматривать как бездействие председателя ВВК с последующим возможным обжалованием.

Почти в 90% случаев после ВВК пытаются вручить "боевую" повестку, не предоставив выводу ВВК о пригодности в виде справки. Справку выдают вместе с военным билетом, когда предлагают поставить подпись, правда без даты – она уже там стоит. Правда, не дата получения, чтобы нельзя было воспользоваться правом обжалования, находясь еще дома. Поскольку если мужчина попадает в часть, то обжаловать заключение можно, но на проведение повторного осмотра уже не пустят.

Срок обжалования заключения ВВК составляет один месяц. Для обжалования этого вывода, как показывают ситуации, в справке стоит дата месячной давности или за неделю до окончания срока на обжалование, говорит юрист.

Поэтому, прежде всего, должны выдать справку о пригодности. Следует расписаться за ее получение и задать правильную дату получения. В случае несогласия с заключением ВВК можно сразу написать заявление на обжалование, и до момента пересмотра мужчины не могут мобилизовать.

Согласно постановлению Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года, в случае несогласия гражданина с решением ВВК при ТЦК и СП на основании его заявления он направляется на прохождение ВВК при областном ТЦК и СП. То есть, если мужчина не соглашается со справкой ВВК, он должен отметить, что будет писать заявление о направлении на повторный осмотр.

Как наказывают за отказ от прохождения ВВК

Есть законный способ отказа от прохождения ВВК, если мужчину принудительно доставили в ТЦК или нарушена процедура прохождения медосмотра. За обычный же отказ проходить ВВК могут привлечь максимум к административной ответственности по статье 210-1 Кодекса об админправонарушениях с наложением штрафа 17 тыс. грн и обязательством отпустить, рассказал адвокат.

Если будет доказано, что военнообязанный не проходит ВВК с целью уклонения, ему грозит уголовная ответственность. Однако принудительно никто не может заставить пройти ВВК.

Если мужчину все же доставили силой, то в постановление, выносимое о привлечении к административной ответственности, следует внести замечание о несогласии на прохождение ВВК из-за незаконного задержания.

Если мужчина ничего не напишет, возьмет следующую повестку и не явится в указанную дату и это все зафиксируют на видео, после повторного штрафа уже в 25 тыс. грн опять же могут привлечь к уголовной ответственности.

Какая процедура прохождения ВВК

Прохождение ВВК во время мобилизации регулируется пунктом 3 главы 2 приказа Минобороны от 14 августа 2008 года № 402. В частности, согласно подпункту 3.4, перед осмотром проводится общий анализ крови, в частности ВИЧ, гепатит, сахар, общий анализ, определяется группа, резус, проводится рентген, а гражданам старше 40 лет обязательно измеряют давление и проводится ЭКГ.

Причем согласно подпункту 3.5, до начала проведения медосмотра ТЦК получает данные от органов соцобеспечения в отношении лиц с инвалидностью.

Военнообязанный во время ВВК обязан предоставить членам врачебной комиссии ТЦК медицинскую карточку амбулаторного больного по форме №025/о, утвержденной приказом Минздрава Украины от 14 февраля 2012 года №110, выписки из медицинской документации по перенесенным заболеваниям, полученным травмам, если такая информация отсутствует в электронной базе Минздрава.