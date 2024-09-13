Как происходит мобилизация переселенцев в Украине: разъяснение

Согласно закону об общей мобилизации в Украине призыву в Вооруженные силы подлежат люди в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе и внутренне перемещенные лица. Однако часть украинцев со статусом ВПЛ имеет право на отсрочку.

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Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук. Юрист сослался на постановление Кабмина №1487, регулирующее порядок организации и ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Именно в этом постановлении правительства прописаны условия военного учета, взятие и снятие с него людей со статусом ВПЛ.

Отмечается, что граждане, приехавшие с временно оккупированных территорий, могут быть взяты на первичный и персональный военный учет после того, как они будут зарегистрированы в качестве переселенцев и внесены в районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление, предьявить паспорт и военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Для уволенных в запас нужно учетно-послужную карточку, предписание воинской части. Для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, нужно свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения. Также необходимо предоставить решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).

Люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку они находятся в сложных жизненных ситуациях, утверждает Дмитрий Франчук. Решения о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, при этом учитываются жизненные обстоятельства каждого человека.

Но чтобы получить отсрочку, внутренне перемещенные лица должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в армию наравне с другими военнообязанными мобилизуют и офицеров запаса. Мобилизация граждан, входящих в эту категорию, осуществляется на общих основаниях. Но и они имеют право на получение отсрочки, если у нее есть основания.

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