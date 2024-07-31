Как происходит мобилизация заключенных, которые хотят служить в ВСУ: разъяснение

Первым и самым главным условием возможной мобилизации заключенного в ряды Сил обороны Украины является личное желание человека. Только после этого начинаются все остальные процессы: подготовка документов, собеседование с командирами, ВВК и т.д.

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Об этом NGL.media заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. Она объяснила: когда в колонии набирается определенное количество желающих мобилизоваться, туда приглашают представителей разных бригад, чтобы рассказать об особенностях службы. Осужденные могут самостоятельно выбрать для себя бригаду. Если ее командир откажется брать к себе конкретного человека, тот будет ждать в колонии, пока его не согласится взять другой.

Чтобы воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение (УДО) в обмен на добровольную мобилизацию в боевые части ВСУ, нужно получить разрешение суда и администрации тюрьмы, согласие командира конкретного военного подразделения.

При этом не могут быть досрочно освобождены для мобилизации осужденные за:

– преступления против основ национальной безопасности, терроризм;

– убийство или покушение на убийство представителя правоохранительного органа;

– умышленное убийство двух или более лиц, убийство с особой жестокостью или сопряженное с сексуальным насилием;

– все преступления сексуального характера;

– особенно тяжкие коррупционные преступления;

– ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц.

Также не имеют права на освобождение вне зависимости от преступления те, кто согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 УКУ занимал особо ответственное положение (депутаты, министры, заместители министров и т.п.).

Заключенному нужно быть пригодным к службе (это должна подтвердить военно-врачебная комиссия).

В случае разрешения суда на мобилизацию заключенного условно-досрочно освобождают только от основного наказания в виде лишения свободы. Другие ограничения, как лишение права управлять транспортом или занимать определенный тип должностей, остаются в силе.

Журналисты NGL.media подсчитали, что за два месяца уже 3611 осужденных подали документы на службу в Силах обороны. Это больше 13% от общего количества заключенных в украинских колониях.

В целом правительство рассчитывало на мобилизацию не менее 4 тысяч осужденных (фактически, это полноценная отдельная бригада ВСУ). Показатель уже почти достигнут.

Если анализировать характер преступлений, совершенных уже бывшими заключенными, то абсолютное большинство из них были осуждены за кражи, грабежи, разбои или тяжкие телесные повреждения (в том числе и повлекшие смерть потерпевшего). Практически все они будут служить только на стрелковых должностях. Судя по судебным постановлениям, несколько освобожденных будут служить санитарами, поварами или водителями.

Примерно 40% этих новобранцев – неоднократно судимые лица. Это достаточно весомая доля, поскольку в целом среди заключенных процент ранее судимых за последние несколько лет составляет 25-26%.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Военное положение и общая мобилизация в нашей стране продляться по меньшей мере до 9 ноября 2024 года.

– В New York Times считают, что в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации каждый месяц в армию якобы набирают до 30 тысяч человек.

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