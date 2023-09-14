Как российский БДК 'Минск' выглядит после ракетного удара: видео корабля вблизи

После атаки на временно оккупированный Севастополь на судостроительном заводе был поврежден десантный корабль и подлодка оккупантов. В сети появилось видео одного из пораженных судов – большого десантного корабля "Минск".

Кадры опубликовал Telegram-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm. На них корабль показан вблизи (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Минск" уже не тот..." – подписаны кадры.

С видео можно узнать, что половины корабля практически нет. Верхняя часть судна полностью разбита.

Вместе с тем, около "Минска" много людей, все они суетятся. В частности, спасатели все еще работают на месте происшествия.

К слову, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил СМИ, что большой десантный корабль после поражения не подлежит восстановлению.

Видео дня

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы. На месте прилетов разразился мощный пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, поражение большого десантного корабля и подводной лодки захватчиков подтвердили в ГУР МОУ. О том, что БДК "Минск" безвозвратно потеряно, сообщают также российские пропагандисты.