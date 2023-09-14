Как российский БДК "Минск" выглядит после ракетного удара: видео корабля вблизи
После атаки на временно оккупированный Севастополь на судостроительном заводе был поврежден десантный корабль и подлодка оккупантов. В сети появилось видео одного из пораженных судов – большого десантного корабля "Минск".
Кадры опубликовал Telegram-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm. На них корабль показан вблизи (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Минск" уже не тот..." – подписаны кадры.
С видео можно узнать, что половины корабля практически нет. Верхняя часть судна полностью разбита.
Вместе с тем, около "Минска" много людей, все они суетятся. В частности, спасатели все еще работают на месте происшествия.
К слову, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил СМИ, что большой десантный корабль после поражения не подлежит восстановлению.
Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы. На месте прилетов разразился мощный пожар.
Как сообщал OBOZREVATEL, поражение большого десантного корабля и подводной лодки захватчиков подтвердили в ГУР МОУ. О том, что БДК "Минск" безвозвратно потеряно, сообщают также российские пропагандисты.
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