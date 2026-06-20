Как Украине удалось прорвать российскую ПВО: западные эксперты нашли ответ

Когда утром 18 июня столица страны-агрессора России – Москва – подверглась атаке украинских дронов, работа российской противовоздушной обороны выглядела довольно хаотично и совершенно не напоминала стратегическую защиту города. В целом российская ПВО не рассчитана на защиту именно от дронов, поскольку была создана для сбивания военных самолетов, баллистических ракет и крылатых ракет.

Видео дня

Между тем Украина постоянно совершенствует свои наступательные возможности. Как Украине удалось прорвать российскую ПВО, проанализировало издание CNN.

Во время атаки украинских дронов в Москве возник хаос и беспорядок

Во время атаки украинских дронов на Москву действия по противовоздушной обороне в России демонстрировали хаос и непоследовательность. Так, на видео, проанализированном западными экспертами, видно, как российские военные стреляют из переносных, плечевых систем ПВО прямо на оживленной автомагистрали, пока рядом проезжают гражданские автомобили.

"Видео, на котором запечатлена стрельба из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на оживленной автомагистрали, свидетельствует о поспешной, импровизированной и откровенно непрофессиональной реакции на атаку. Полное отсутствие контроля дорожного движения и использование военной техники невероятно близко к гражданским транспортным средствам и людям подтверждают эту оценку", – прокомментировал видео эксперт Стю Рей.

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Дрон, вероятно, сбитый российскими системами ПВО, падает на здание на рынке, а люди бегут, спасаясь бегством.

На другом видео, вероятно, российская противовоздушная ракета не достигает цели и попадает в резервуар для хранения нефти на окраине Москвы.

"Четверговая атака на Москву – крупнейшая с начала полномасштабной войны – стала еще одним примером того, как стратегия Украины по подавлению российской противовоздушной обороны с помощью беспилотников, похоже, увенчалась успехом", – говорится в издании.

Эксперт Маркус Шиллер отметил, что Россия использует устаревшие системы, которые не являются надежными. В то время как Украина на протяжении многих лет постоянно совершенствует свои наступательные возможности.

Так, в частности, с 2024 года Украина усиливает дальніе атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты. А недавно она прорвала российскую оборону в Санкт-Петербурге и Москве.

Еще одним фактором является то, что если раньше Россия сосредоточила свои системы противовоздушной обороны на границе с Украиной и на линии фронта, то теперь ей приходится растягивать их на гораздо большей территории.

Кроме того, Украина на протяжении многих лет наносила удары по самим пусковым установкам российской ПВО, а также по радиолокационным системам обнаружения, чтобы снизить обороноспособность России.

"Вооруженные силы Украины утверждают, что с начала этого года уничтожили 166 российских "элементов ПВО", а с начала полномасштабного вторжения в 2022 году – более 1432", – отмечается в материале.

Кроме того, ещё одним фактором является то, что российские системы ПВО не были рассчитаны на отражение дронов. Они были разработаны для сбивания военных самолётов, баллистических ракет и крылатых ракет, утверждает эксперт Томас Уитингтон.

"Российская противовоздушная оборона просто не соответствует своему назначению, это абсолютно очевидно. Они не оснащены для обнаружения, отслеживания и борьбы с таким типом атак, и если не будет проведена масштабная переработка российской системы противовоздушной обороны, ситуация останется прежней", – сказал Уитингтон изданию.

Также он добавил, что из-за международных санкций Москва не может получить доступ к технологиям, необходимым для разработки новых систем.

"Даже если вы сможете увеличить производство, вы лишь увеличите производство ракетных систем, которые даже не выполняют свою функцию", – отметил он.

Что предшествовало

Утром 18 июня столица страны-агрессора подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время.Украинские беспилотники нанесли серию ударов по российской столице. Одной из главных целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни на юго-востоке российской столицы. Атака проходила в несколько волн, начиная примерно с 4:30 утра. После ударов по заводу над городом поднялись густые столбы черного дыма.

Московские власти утверждали, что по состоянию на 6:40 утра на подлете к столице и над её территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 43 беспилотников.

В сети отмечают, что НПЗ был плотно прикрыт ПВО, однако дроны прорвались вглубь объекта, несмотря на стационарные башни с комплексами ЗРПК "Панцирь", установленные вокруг Капотни и в соседних районах.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" опубликовал символическое фото и прокомментировал результаты операции. По словам военного, в течение последнего месяца украинские силы уже в третий раз нанесли массированный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. После серии ударов на заводе на юго-востоке российской столицы вспыхнули как минимум два резервуара.

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