Как воины ВСУ уничтожают врага из шведского легкого противокорабельного ракетного комплекса RBS-17: видео

Украинские воины продолжают наносить удары по российским оккупантам на левобережье Херсонщины. В частности, они используют для этого легкие шведские противокорабельные ракетные комплексы RBS-17.

Как эти комплексы "демилитаризируют" захватчиков, воины сняли на видео. Его опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Наши воины ведут огонь по вражеским целям на левом берегу Днепра из шведского легкого противокорабельного ракетного комплекса RBS-17", – подписал кадры журналист.

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Как сообщало издание АрмияInform, ракетный комплекс RBS-17 состоит из двух подкомплексов: лазерного целеуказателя и пусковой установки. Они размещаются на расстоянии друг от друга, а расчеты обоих подкомплексов держат связь по радиостанции. Когда командир лазерного расчета дает команду, пусковая установка запускает ракеты по определенной цели.

Лазерный подкомплекс, эффективно действующий как днем, так и ночью, обычно размещают на передовой, чтобы обеспечить прямую видимость цели. Пусковая же может быть размещена на несколько километров вглубь позиций.

"Ракета летит на высоте от 100 до 400 метров от земли и ищет лазерное пятно, которым обозначена выбранная цель. RBS-17 может стрелять как при условии прямой видимости, так и с закрытых огневых позиций. Дистанция поражения — до 8 километров и зависит от режима ведение огня", – пишет издание.

В Швеции, передавшей Украине RBS-17, они используются для защиты побережья и островов от высадки десанта на небольших катерах и лодках. В Украине же, в частности, на востоке и юге, с их помощью поражают огневые позиции российских оккупантов, блиндажи или легкобронированную технику. С комплексами используются как ракеты с осколочно-фугасной, так и с термобарической и кумулятивной боевой частью.

Напомним, ранее Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5. Они используются для обследования водоемов и обнаружения на дне боеприпасов и других опасных предметов. В настоящее время передано пять таких беспилотных аппаратов, а в целом Украина должна получить 50 единиц.

Sonobot 5 может оснащаться разными типами эхолотов и гидролокатором бокового обзора. Также у беспилотника есть видеокамера для поддержки навигации, фото и видеофиксации.

Дрон может выполнять автономные миссии, следуя заранее утвержденному маршруту, а также им может управлять оператор в режиме радиоуправления.