Как выбирают, на какой должности будет служить человек во время мобилизации: разъяснение

Во время мобилизации в Украине военнообязанный, у которого уже есть военно-учетная специальность, вероятнее всего, будет служить за ней, хотя не исключается и вариант переквалификации. Если же предварительной подготовки нет, военное руководство выберет должность для мобилизованного исходя из потребностей, после обязательного обучения.

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"Когда есть необходимость назначения военнослужащих на должности по новой специальности, этому обязательно должна предшествовать соответствующая подготовка", – сказал "УП. Жизнь" адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец.

Он указал, что в условиях войны лицо могут переквалифицировать, что предусмотрено т.н. штатами военного времени.

Если человек до мобилизации армейского и боевого опыта не имел, служить он может только после базовой военной подготовки. Она должна длиться не менее 30 дней (верхний предел законодательство не определяет). За план подготовки отвечает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Я сталкивался со случаем, когда мобилизованный все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически, он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть для "применения полученных навыков". Тогда следует обращаться к статье 59 Устава внутренней службы ВСУ, в которой говорится, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, не прошедшего подготовку", – добавил Филипец.

Если опыта нет, но вас сразу отправляют на службу, юрист посоветовал обратиться к командиру воинской части с рапортом о том, что вы не служили в ВСУ, не имеете боевого опыта и подпадаете под категорию лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку.

Тогда вас без исключения из списков личного состава части должны отправить в учебный центр.

Если рапорт ничего не изменил, следует обратиться на горячую линию Министерства обороны (0-800-500-410; 0-800-500-442 или 044-454-44-99) либо же к адвокату.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– До 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные. Если этого не сделать, ТЦК и СП смогут отправить повестку по почте по адресу последнего известного места регистрации.

– С 1 по 7 июля информацию о себе актуализировали более полумиллиона военнообязанных украинцев. Всего количество обновлений превысило 3,2 миллиона.

– Если не обновить военно-учетные данные до определенного законодательством срока, грозит административная ответственность.

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