Более полумиллиона в неделю: в Минобороны сказали, сколько украинцев обновили данные от 18 мая

Только за последнюю неделю, с 1 по 7 июля, свои данные актуализировали более полумиллиона военнообязанных украинцев. Всего количество обновлений превысило 3,2 млн.

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Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что речь идет о всех способах обновления – через "Резерв+", ЦНАП и ТЦК.

"По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 01 по 07 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП актуализировали еще 569 397 граждан", – говорится в сообщении ведомства.

Следует отметить, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Благодаря этому Резерв+ стал первым местом, куда украинцы обращаются за обновлением данных. На втором месте – ЦНАПы, на третьем – ТЦК и СП.

Загрузить приложение Резерв+ можно в App Store или Google Play. Или авторизовавшись через Bank ID. С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Справка

Резерв+ – украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Оберег". В нем можно просмотреть и обновить сохраненные данные. Авторизация осуществляется через BankID, а для регистрации необходимо указать номер телефона, электронный адрес и адрес проживания. Приложение выполняет функции электронного кабинета для военнообязанных, однако регистрация в нем добровольна.

В дальнейшем в Резерв+ планируют добавить и ряд других функций, таких как оформление отсрочки и брони, электронное направление на ВЛК и даже онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя программу запустили 18 мая, только 18 июня там стал доступный электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF и отсканировать QR-код для просмотра всей информации.

Однако новшество отображается еще не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.

Напомним также, что возможность рассылки повесток через Резерв+ пока не рассматривается. Для этого нет законодательной базы на любом уровне, пояснили в Минобороны.

О том, что означает статус военнообязанных в Резерве+, читайте в материале по ссылке.

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