Как выглядит резервуар Московского НПЗ, с которого во время атаки слетела крышка: спутниковые снимки

Повреждения на территории Московского НПЗ после атаки украинских дронов попали на спутниковые снимки. На фото виден резервуар, крышка которого сорвалась после взрыва.

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Последствия удара оказались настолько масштабными, что их можно разглядеть даже из космоса. Кадры со спутника опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

По данным Defense Express, ключевой нефтеперерабатывающий завод расположен в зоне многоуровневой системы ПВО. В частности, вокруг предприятия, по информации издания, размещено почти четыре кольца позиций ЗРК. Кроме того, непосредственно возле завода на башне установлен ЗРК "Панцирь".

Несмотря на такую плотную систему защиты, как отмечает Defense Express, она не смогла предотвратить повреждения объекта во время атаки.

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Атака на Москву: что известно

18 июня утром украинские беспилотники нанесли серию ударов по Москве и нацелились на крупный нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Атака началась примерно в 4:30 и проходила волнами, а российские власти заявили о сбивании десятков дронов на подлете к столице.

После попаданий на территории Московского НПЗ разразился мощный пожар,загорелись как минимум два резервуара.

В результате ударов пострадала установка Euro+ и ряд вторичных блоков, трубопроводов и вспомогательного оборудования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары во второй раз за неделю достигли Московского НПЗ и поразили другие цели на территории РФ. В СБУ подтвердили операцию и сообщили о серьезных пожарах и поражении стратегического объекта под Москвой.

В ответ на атаку пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская ПВО демонстрирует высокую эффективность при отражении атак. Он призвал россиян "искать больше видеозаписей" из Украины и назвал их "впечатляющими по результатам ударов".

Дмитрий Песков также пригрозил продолжением ударов по территории Украины. Он заявил, что Россия продолжит боевые действия и назвал позицию Украины в отношении переговоров неконструктивной. В то же время Россия, по его словам, остается открытой для переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин уже более суток публично не комментирует одну из самых масштабных атак дронов на Москву с начала полномасштабной войны. Несмотря на значительные последствия, включая пострадавших и пожары в столице, официальной реакции Кремля нет.

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