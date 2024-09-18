Какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным к воинской службе: разъяснение

Ряд заболеваний и состояний глаз может стать основанием для признания военнообязанного непригодным к воинской службе. Соответствующее решение принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК) из расписания болезней, утвержденного Министерством обороны Украины.

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Об этом в комментарии украинским СМИ рассказал главврач Британского офтальмологического центра Андрей Жук. В целом перечень заболеваний зрения, которые могут повлиять на мобилизацию, выглядит следующим образом:

– Болезни век, слезного аппарата и конъюнктивит. Непригодными будут люди со значительными нарушениями зрения из-за недостатков положения век, орбиты и конъюнктивы, имеющие срастание век, резко выраженный язвенный блефарит, заболевание слезных путей, которое нельзя вылечить хирургически и т.д.

– Близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Непригодными признают людей, обладающих близорукостью или дальнозоркостью любого глаза в одном из меридианов более 12 диоптрий.

– Болезни мышц глаза и косоглазие. Непригодные к воинской службе люди с парализованными мышцами глазного яблока, из-за чего все предметы двоятся в глазах, а также лица с паралитическим косоглазием.

– Катаракта, "туннельное зрение", болезни хрусталика и глазного яблока. Непригодными будут признанные лица с резко выраженными болезнями склеры, роговицы, радужки, хрусталика, сосудистой оболочки глаза.

– Отслоение и разрыв сетчатки. Непригодными признают лиц с отслоением и разрывом сетчатки на одном или обоих глазах с сильно нарушенной возможностью видеть.

– Глаукома. Непригодными могут быть признанные лица с глаукомой в развитой стадии на обоих глазах.

– Расстройства зрения и слепота. Непригодными будут признаны люди со слепотой и те, у которых нет одного или обоих глазных яблок.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Адвокат Роман Симутин рассказал, что в Украине изменили определенные нормы по предоставлению отсрочки от мобилизации во время полномасштабной войны. Теперь ее можно будет получить в том числе и без прохождения военно-врачебной комиссии, но в этом процессе есть определенные нюансы.

– В Украине готовят отдельный приказ, который устранит правовую коллизию и запретит мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Документ ожидают в ближайшее время, поскольку соответствующий законопроект №11379-д продолжает находиться на рассмотрении.

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