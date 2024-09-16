Можно ли оформить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК: разъяснение

В Украине изменили определенные нормы предоставления отсрочки от мобилизации во время полномасштабной войны. Теперь ее можно будет получить в том числе и без прохождения военно-врачебной комиссии, но в этом процессе есть определенные нюансы.

Видео дня

Они касаются мужчин, которые ухаживают за военнообязанными с инвалидностью, и тех, кому еще не исполнилось 25 лет. Адвокат Роман Симутин в комментарии "РБК-Украина" объяснил ряд основных изменений, предложенных правительством.

Заключение ВКК по уходу за лицом с инвалидностью

Кабинет министров обнародовал постановление №675 от 7 июня 2024 года "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями КМУ от 30 декабря 2022 года №1487 и от 16 мая 2024 года №560".

Согласно ему, для мужчин военнообязанного возраста, имеющих инвалидность II группы, убрали норму по представлению заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода.

Вместо этого в Приложение 15 документа добавлен образец Заявления от лица с инвалидностью I или II группы о том, кого из военнообязанных он выбирает своим сиделщиком (этот человек, соответственно, и получит отсрочку).

Если же военнообязанный является единственным лицом, которое обязано содержать (ухаживать), то такое заявление подавать не следует (указано, что оно нужно только для выбора сидельщика из нескольких возможных).

"Убрали этот вывод ВКК, но остался Акт установления факта осуществления постоянного постороннего ухода, выдаваемого отделом социальной защиты населения органа местного самоуправления. В принципе, эта комиссия создается органом местного самоуправления, и составляется этот акт. И непонятно в постановлении прописано", – признался юрист.

По его словам, чтобы подтвердить факт необходимости постоянного ухода за лицом с инвалидностью, все же нужен именно вывод ВКК.

Вывод ВВК для призывников до 25 лет

Согласно постановлению КМУ, военнообязанных такого возраста, имеющих приписное, во время военного положения на военно-врачебную комиссию (ВВК) для прохождения медосмотра направляют только в случае принятия их на военную службу в добровольном порядке.

"Поэтому указанных лиц при обновлении данных в ТЦК не могут мобилизовать, если они добровольно не подпишут контракт", – уточнил адвокат Симутин.

Кроме того, теперь лиц, оформляющих отсрочку, не направляют на ВВК. В документе правительства указано, что процедура предоставления отсрочки от призыва не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медосмотра.

Здесь, по мнению юриста, особенно сложно может быть мужчинам, которые вообще не имеют военно-учетного документа, ведь для его получения нужно все же проходить ВВК.

По его словам, в Украине уже происходили случаи, когда человека мобилизовывали, отправляли на службу, а через несколько месяцев он увольнялся, поскольку имел основания для отсрочки.

"Это не выгодно ни государству, которое тратит средства на каждого военнослужащего, ни командирам, теряющим свои "кадры". Поэтому сейчас прописали все эти предохранители. Первое, что не могут на ВВК отправить. Второе, что эта категория может служить только по контракту. И третье – обязали проверять наличие оснований для отсрочки и доказывать", – объяснил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны хотят разработать функционал, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным. Также оборонное ведомство планирует привлечь к этотому процессу "Укрпочту".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!