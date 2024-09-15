В Минобороны анонсировали автоматизацию выдачи повесток через реестр 'Оберег': как это будет работать

В Министерстве обороны Украины хотят разработать функционал, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток. Также оборонное ведомство планирует привлечь к этому процессу "Укрпочту".

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Нынешний процесс вручения повесток в минобороны назвали неэффективным. Об этом заявил начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в DOU Podcast.

По его словам, сейчас повестки выписывают вручную, распечатывают, а потом стопка бумаги приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать их и ставить печать. Чтобы процесс оповещения военнообязанных граждан сделать более эффективным, в министерстве сделали функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберег" и подписывать электронной подписью начальника ТЦК.

"Оно будет идти сразу на централизованную печать, оттуда – на Укрпочту, она будет развозить, а у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена, или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло и тому подобное", – рассказал Берестовой.

Также он добавил, что этот процесс будет прозрачным и позволит иметь военно-политическому руководству более релевантную информацию, чем сейчас. Берестовой подчеркнул, что проверить достоверность повестки можно будет в приложении "Резерв+". При этом, по его словам, повесток в самом приложении не будет.

"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны – повесток там нет. Но планируем разработать функционал, чтобы хоть чуть-чуть автоматизировать, цивилизовать вручение повесток с помощью Укрпочты и определенных автоматизированных процессов на бэкенде", — резюмировал Берестовой.

Напомним, ранее адвокат объяснил, что будет, если вовремя не уплатить штраф от ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацполиции Украины заявили, что разоблачили на взятках заместителя Ивано-Франковского областного ТЦК, а также двух чиновников одного из районных ТЦК в области. Фигуранты создали схемы "помощи" мужчинам призывного возраста для избежания мобилизации. За услугу брали от 2 тыс. грн до 1 тыс. долларов, сумма зависела от "сложности вопроса".

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