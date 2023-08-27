Какие заболевания зрения являются основанием для признания непригодным во время мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Под нее подпадают все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свой военный долг, однако есть исключения.

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Некоторые категории мужчин не подлежат призыву в военное время из-за состояния здоровья, в частности из-за болезней зрения. Военнообязанные, получающие повестки, направляются на военно-врачебную комиссию.

При принятии решения о пригодности к военной службе ВЛК руководствуется Приложением 1 к Положению №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Призывники, имеющие определенные заболевания, делятся на две категории:

получающие ограниченную или отсроченную пригодность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;

те, кого относят к категории негодности и исключают из списков на призыв в службу как в мирное время, так и во время войны.

Болезни зрения как раз делают непригодными к военной службе с исключением из военного учета, среди них:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, рубцы и помутнения роговицы, радужки, цилиарного тела, все виды катаракты хрусталика, сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

В то же время, острые болезни глаза, состояния после хирургических операций на глазу делают человека временно непригодным к службе. Такие военнообязанные не освобождаются полностью от мобилизации, а нуждаются в лечении, отпуске.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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