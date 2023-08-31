Какое место в квартире самое безопасное в случае обстрела и как работает правило двух стен: разъяснение

Государство-террорист Россия продолжает обстреливать мирное население Украины дронами и ракетами. Зачастую целью российских террористов являются гражданские объекты и даже жилые дома.

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Поэтому вопрос безопасных укрытий и правил поведения во время обстрелов остается крайне актуальным. OBOZREVATEL выяснил, какое место в квартире самое безопасное в случае обстрела и как работает правило двух стен.

Безусловно, наиболее безопасными местами во время ракетно-дроновых атак являются герметичные убежища, противорадиационные и специальные укрытия – бомбоубежища. Также укрыться от вражеских атак можно на станциях метро и сооружениях котлованного типа. К таким относятся паркинги, подземные торговые центры, гаражи и автостоянки.

Подвалы домов также могут служить в качестве укрытий, однако пригодность таких сооружений определяют органы исполнительной власти в каждом отдельном случае. Поэтому спасатели и рекомендуют спускаться в подвалы во время воздушной тревоги только в том случае, если они определенны местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, как специальные места для укрытия от обстрелов.

Однако бывают случаи, когда путь до бомбоубежища занимает длительное время или если речь идет об артиллерийском обстреле, когда у человека есть считанные секунды, чтобы спастись, укрываться приходится в собственном жилье.

Многие украинцы наверняка слышали о правиле двух стен. Его принцип заключается в том, чтобы обезопасится во время обстрелов от осколков. В таком случае необходимо выбирать комнату, коридор или прихожую, в которых нет окон и от улицы вас отделяют как минимум две стены.

Также укрытием может выступать санузел, ведь зачастую он расположен в квартире так, что от улицы его отделяют 2-3 стены. Однако и в этом случае необходимо учесть некоторые детали. Стоит обратить внимание на наличие зеркал или кафельной плитки, которые в случае сильного взрыва могут разлететься на мелкие осколки и причинить вред человеку.

Однако основное правило во время войны – ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае возникновения опасности находиться в укрытии или другом безопасном месте.

Напомним, в ночь на 30 августа российские оккупанты устроили новую атаку на Украину. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Враг нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами. Украинская ПВО уничтожила 43 воздушные цели из 44 – 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа Shahed.

Ранее сообщалось, что Киевщину захватчики атаковали дронами-камикадзе и ракетами, работала ПВО. В результате атаки дронов и падения обломков сбитых ракет повреждения в ряде населенных пунктов получили частные дома, двухэтажное нежилое здание, а также кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска, вероятно, начали менять нумерацию ракет, применяемых для ударов по территории Украины. В частности, ракеты с такими "подкорректированными" данными враг выпустил в ночь на 30 августа.

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