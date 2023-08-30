Оккупанты начали менять нумерацию ракет, которыми атакуют Украину: Згурец указал на важный нюанс

Российские оккупационные войска, вероятно, начали менять нумерацию ракет, применяемых для ударов по территории Украины. В частности, ракеты с такими "подкорректированными" данными враг выпустил по стране в ночь на 30 августа.

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Об этом в эфире "Эспрессо" утром в среду заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Он считает, что противник пытается замаскировать реальное состояние его ВПК.

По данным эксперта, на обломках нескольких воздушных целей, сбитых в ночь на 30 августа, датой изготовления был указан восьмой квартал 2022 года. Згурец отметил, что об этом он узнал от специалистов, которые осматривали фрагменты.

"Это подтверждение, что россияне начали менять нумерацию ракет и создавать сложности с определением даты изготовления этих образцов. Думаю, они маскируют свои возможности. Это маленькая деталь, связанная с сегодняшней атакой", – сказал он.

Директор Defense Express объяснил, что раньше мы могли четко определить, когда РФ создала ракеты. В последнее время агрессор применял их просто "с колес", дата изготовления была "свежей".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Российские войска в ночь на 30 августа устроили новую атаку на Украину. Они запустили по мирным украинским городам и селам 44 воздушных цели: 28 ракет и 16 дронов-камикадзе.

– Защитники украинского неба уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных БПЛА.

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