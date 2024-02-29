Какой фактор украинцы считают самым важным для успеха в войне с Россией: результаты опроса
Большинство граждан Украины уверены, что наиболее важным фактором успеха в войне с Россией является поддержка Запада оружием, финансами и санкциями против страны-агрессора. Такого мнения придерживаются 57% украинцев.
При этом многие украинцев считают, что "Запад устает от Украины", поэтому поддержка нашей страны слабеет. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который проводил Киевский международный институт социологии.
Согласно соцопросу, около 42% респондентов ответили, что Запад, вероятно, пытается надавить на Украину, чтобы наша страна пошла на уступки России. Также многие граждане Украины считают, что западные страны "устали" поддерживать нашу страну в борьбе с РФ.
При этом украинцы считают западную поддержку не единственным фактором, которые является важным для успеха в войне. В частности, 33% респондентов заявили, что более высокая эффективность и прозрачность деятельности власти Украины также влияет на успех в противостоянии с РФ.
Еще 32% ответили, что отсутствие конфликта между политическим руководством и военным командованием является неотъемлемой составляющей успеха в войне. Кроме того, 26% украинцев заявили, что для успешной борьбы с врагом нужно тесное сотрудничество между властью и гражданским обществом.
Также соцопрос показал, что около 16-21% респондентов считают, что Украине должно помочь сотрудничество власти и оппозиции и создание широкой коалиции патриотических сил, уменьшение поддержки РФ ее союзниками и более высокая эффективность украинского военного командования.
При этом 8% верят, что Украине сможет помочь российская оппозиция через расшатывание ситуации в России. Только 7% украинцев готовы делегировать военно-политическому руководству чрезвычайные полномочия и возможность нарушать законы для быстрого принятия необходимых решений.
Напомним, все больше украинцев теряют веру в то, что Запад будет поддерживать Украину, сопротивляющуюся российской агрессии, так долго, как это декларируют западные лидеры. По сравнению с концом 2022 года на конец февраля 2024 количество граждан, чувствующих, что Запад устал от войны, выросло практически втрое.
Ранее украинские социологи исследовали, сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно.
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